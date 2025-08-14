我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）近期陷入低潮，在今（14）日於客場對戰洛杉磯天使（Los Angeles Angels）的比賽中再度遭逆轉，以5：6苦吞4連敗，並讓出國聯西區龍頭寶座。此役由二刀流球星大谷翔平擔任先發投手、第1棒，但雖繳出7次三振無保送的表現，仍因用球數過多於第5局提前退場，無緣拿下復出後首勝。賽後道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）在受訪時談及目前球隊的戰績直言：「5周前真的沒想到」。有趣的是，賽後記者看到羅伯斯的辦公桌上擺著一瓶紅酒，問他是否準備今晚喝掉，他苦笑回應：「可能會吧……」比賽的轉捩點發生在第8局。道奇後援投手弗勒布萊斯基（Justin Wrobleski）連續投出2次四壞球，導致壘上有人的壓力驟增，羅伯斯緊急再推上亨瑞硅茲（Edgardo Henriquez）救援。雖然他成功解決一人化解一部分危機，但隨後被天使的奧霍皮（Logan O’Hoppe）擊出中間方向的關鍵安打，送回2分完成逆轉。羅伯斯今日賽後坦言牛棚目前是球隊最大隱憂之一，「老實說，這種比賽狀況是這支球隊過去比較少遇到的。我們投手保送太多，配球順序也出現問題，總體來說，我們就是沒能守住比賽。」羅伯斯進一步指出：「5周前我們沒想到自己會落到第2名，但造成這局面的原因就是我們自己。」這場比賽大谷雖然失分，但整體表現仍獲教練肯定。大谷於第2局失掉2分，分別被瓦德（Taylor Ward）擊出全壘打，以及高飛犧牲打得分。第5局再被內托擊出左外野二壘安打失2分後退場，當時道奇仍領先3分。全場投球80球，是他復出以來最多的一次。羅伯斯表示，「我們原本期待大谷能投完5局，他的體力還夠。內托的那支打擊非常精彩，我們本想壓制他後再換投手。」儘管大谷提前退場，道奇打線多次被天使精彩守備守下分數，賽後羅伯斯仍樂觀看待球隊表現，「雖然結果令人失望，但我認為我們打得很好。打線很給力，運氣和守備有些不利，這就是棒球的一部分。」有趣的是，賽後記者看到羅伯絲的辦公桌上擺著一瓶紅酒，問他是否準備今晚喝掉，他苦笑回應：「可能會吧……」展望即將於8月16日開始的與聖地牙哥教士隊三連戰，羅伯斯強調球隊精神，「這支隊伍不會責怪彼此，每個人都思考自己能做什麼。沒有人懈怠，全隊都在全力以赴，我相信我們的好轉只是時間問題。馬克斯（Max Muncy）昨天說過，我也曾說過，不會自怨自艾。接下來的系列賽非常重要，教士隊狀態極佳，會是一場瘋狂的戰鬥，但我們會以最佳狀態迎戰。」