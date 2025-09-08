我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）總教練羅伯斯（Dave Roberts）近日接受日本媒體《ABEMA》節目《早安羅伯斯》時，針對陣中二刀流巨星大谷翔平在本季季後賽可能的「使用方式」進行說明，暗示未來不排除以「終結者」角色登板的可能性。節目訪問是8月29日進行，正值大谷翔平對陣紅人的比賽中主投5局失1分，奪下自2023年8月9日以來、睽違749天的勝投。羅伯斯在談到大谷的表現時表示：「他的復健階段已經結束，這次先發證明我們可以讓他全力投球。」並強調：「進入9月後，我希望他能投到第6局。復健？オワリ（結束）！」語尾甚至用日語強調復健已經畫下句點。至於季後賽的定位，羅伯斯坦言目前仍以先發投手的身份來看待大谷：「翔平是先發投手沒錯」，但也語帶保留地表示：「但在季後賽中，有些情況可能需要他在關鍵時刻上來『關門』，也就是終結者的角色。」道奇目前先發輪值陣容堅強，包括山本由伸、克蕭（Clayton Kershaw）、史內爾（Blake Snell）、格拉斯諾（Tyler Glasnow）以及小將希恩（Emmet Sheehan），這也讓外界揣測大谷是否會以「守護神」的身分登場。羅伯斯也提及大谷在2023年WBC世界棒球經典賽擔任終結者、成功帶領日本奪冠的經驗，認為大谷具備多重角色的能力。不過羅伯斯也坦言，大谷同時是球隊指定打擊（DH）的重要戰力，因此若季後賽讓他以終結者身份出場，必須格外謹慎。他說：「如果他以終結者身份出賽並退場，就會失去DH角色，這點必須非常小心。」依據現行大聯盟規則，若以先發投手身份登板，即使退場仍可保留DH資格。但若以DH身份出賽並中途上場投球，退場後則無法再以DH身份繼續出賽。這使得如何安排大谷的投打二刀流身分，在季後賽將成為道奇教練團的重要課題。