我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇日本二刀流巨星大谷翔平昨（8）日對戰巴爾的摩金鶯的比賽中，他以指定打擊身分先發，繳出連續2打席轟出本季第47號與第48號全壘打的表現，令人震撼，不過他在9局上跑壘的判斷卻引發外界批評，對此今（9）日的賽前，大谷翔平為了修正細節還進行了少見的跑壘訓練，引起媒體與球迷關注。事情發生在9局上，道奇無人出局攻佔一、二壘時，貝茲（Mookie Betts）掃出直擊左外野全壘打牆的深遠安打。二壘跑者羅特維特（Ben Rortvedt）順利回壘得分，但一壘跑者大谷翔平卻僅推進至二壘，讓貝茲可能的長打變成一壘安打，對此轉播單位《SportsNet LA》主播尼爾森（Stephen Nelson）也驚呼「大谷竟然只停在二壘！」，球評赫西瑟（Orel Hershiser）更直言「他怎麼停下來了？」外解也質疑，大谷翔平可能當時誤以為貝茲擊出全壘打，而在壘間放慢腳步，對此赫西瑟強調，不論是不是全壘打，大谷翔平應該也要觀察球的落點，才能正確判斷是否繼續推進。對於這次跑壘失誤，大谷翔平在今日賽前也展現了修正決心。根據日本媒體報導，他在進行約10分鐘傳接球後，特別移動到二壘壘包進行模擬情境訓練。在教練伍德沃德（Chris Woodward）注視下，他隨著打擊練習的擊球結果做出不同反應，當球打成高飛球時，大谷會模擬回壘與起跑，若打成滾地球，則模擬起跑或停在壘間觀察。短短3分鐘內，大谷反覆演練比賽可能出現的跑壘情境，顯示他對細節的重視。對此伍德沃德也表示，其實球隊過去3週已經安排類似訓練，因為球隊近期跑壘上出現不少失誤，例如因判斷錯誤被雙殺，或未能正確判斷飛球落點等。他提到自己也詢問過球員是否願意在打擊練習中同步演練跑壘，希望能做到符合實戰情況的有效訓練。