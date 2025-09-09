我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣體育行政體制全新「運動部」今（9）日正式掛牌成立，取代原先的體育署。首任部長由兩屆奧運羽球金牌得主李洋接任，他在典禮後接受媒體訪問時，明確指出上任後的兩大首要任務：一是為2026年名古屋亞運做好萬全準備，二則是改革長期被詬病的單項協會改選亂象，這兩項重大挑戰將成為他任內的關鍵檢驗。李洋在談及2026年名古屋亞運時直言，這屆比賽在項目設置上已有爭議，例如滑輪溜冰並未列入，等於中華隊缺少一大金庫。他強調，競技比賽的結果難以事先設定，「我們很難預估能奪幾面獎牌，最重要的還是把選手權益照顧到最好」。李洋表示，過去亞、奧運曾推動「中繼站」等支援措施，未來將延續並升級，確保選手在參賽過程中獲得完善的訓練與後勤支援。至於外界長期關注的單項協會改選，李洋強調「這是不能迴避的問題」，過往人頭會員與特定團體主導等亂象，導致協會與運動員之間脫節，甚至影響到資源分配。李洋說：「單項協會的角色應該是幫助運動員，而不是成為阻礙。我會多去了解、傾聽各方聲音，讓協會能真正回到支持選手的角色。」運動部掛牌象徵台灣體育政策邁入新時代，但要落實制度改革，首任部長必須面對最現實的挑戰。亞運的成績關乎國際能見度，協會改選則攸關體育治理根基，兩者都將成為李洋施政成敗的檢驗指標。李洋坦言：「沒有人會覺得自己準備好了，就像打奧運之前一樣，我只能盡力去做，也願意接受大家的監督。」