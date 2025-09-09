我是廣告 請繼續往下閱讀

運動部今（9）日正式掛牌成立，首任部長由兩屆奧運金牌得主李洋接下重任。面對外界質疑「明星運動員是否能勝任部長職務」，李洋首度公開回應，強調自己會以謙卑心態學習，並坦言自己不懼怕來自立法院質詢，他相信「接受監督」才是做好本分的關鍵。作為一名政治小白，過往沒有行政經驗，令外界對他有質疑、憂慮，李洋直言：「自己確實沒有行政經驗，也有很多需要學習，會請教其他部會的前輩們，以及有相關經驗的鄭世忠次長。」李洋強調：「自己不會太擔心，如果做不好，我們就應該受到每一位納稅國民監督，重要的是做好自己的本分。」運動部由體育署升格，年度預算由178億增加到248億，他表示，運動部年度預算超過200億元，會嚴格把關使用方向，「每一筆錢都要用在刀口上，不會讓納稅人花冤枉錢。」面對「不被看好」的聲音，李洋以自身經歷回應。他舉例說，去年奧運前外界也不看好他能成功衛冕，但他仍靠毅力站上最高頒獎台。「當部長也是一樣，我會用運動員的態度面對挑戰，持續調整、堅持到底。」他進一步提到，退役後教練們曾擔心他會因少了高強度訓練而發福，但他堅持每天運動，反而比當選手時瘦了10公斤。「很多事情都是要做了才知道，過程中一定會有做得不好的地方，也歡迎大家給我指教和監督。」