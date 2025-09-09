我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇隊的二刀流巨星大谷翔平不僅以場上表現折服隊友和對手，場下的人格特質、待人接物也受到好評，今（9）日隊友、媒體都對他讚不絕口，道奇隊資深內野手羅哈斯（Miguel Rojas）在受訪時甚至笑說，若能與任何人交換一天人生，他想「體驗當大谷翔平」。36歲的羅哈斯在接受《Jomboy Media》專訪時，被問到若能與誰交換身份一天會選誰。他毫不猶豫地回答：「Shohei是我第一選擇。我知道他在家很安靜，會陪伴家人和狗狗Dekopin，但我更想知道，作為大谷翔平走在洛杉磯街頭是什麼感覺。如果隔天能換回來，我真的想試試當一天大谷。」他還補充說，想體驗以大谷翔平的身分走在洛杉磯的羅德奧大道，看看這位全球巨星在日常生活中的模樣。不僅如此，道奇王牌左投柯蕭（Clayton Kershaw）也大方稱讚這位隊友。他談到大谷在比賽中大量使用新開發的變化球，直呼：「這真的太不可思議了，全世界只有他敢這樣嘗試並且成功。」柯蕭坦言，自己過去曾因大谷未加盟道奇而冷言相向，但如今並肩作戰後，已徹底被這位「獨一無二」的投手折服。另一方面，前西武獅名捕伊東勤在NHK解說時，也分析了大谷近期的打擊狀態。他認為大谷揮棒依舊銳利，雖然偶有被三振，但打擊內容並不差。「狀態不壞，他隨時可能再開轟。」目前大谷以48轟緊追費城人外野手舒瓦伯（Kyle Schwarber）的49支全壘打，伊東直言：「他有可能追上，甚至超越。」