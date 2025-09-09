我是廣告 請繼續往下閱讀

蔡其昌談運動部

中華隊持續備戰2026年WBC經典賽，中華職棒會長蔡其昌今（9）日更新組訓進度，包含12月會選出35至36人大名單，於1月中展開第一階段集訓，地點在左營國訓中心，蔡其昌透露國訓中心各項設備都滿足中華隊需求，但也強調，球員部會住在國訓中心宿舍，而是按照「MLB大聯盟規格」住在飯店。根據蔡其昌透露，中華隊12月進行完選訓會議後，會選出35至36人大名單，主要目的除向國人報告，更重要的是讓入選球員有時間準備，接著便是1月中在左營國訓中心的第一階段集訓。「國訓中心那邊很歡迎，也很願意配合中華隊，像是把最接近球場的重訓室，讓給棒球隊專屬使用。」蔡其昌透露，團隊有先行到國訓中心那邊訪視過，包含餐廳也都有滿足中華隊集訓需求，「國訓中心的餐廳都有營養師在那邊，健康、食物方面也沒有問題。」蔡其昌也透露，國訓中心還設有iPitch智慧發球機與高壓艙 ，iPitch甚至願意出借給中華隊，到第二階段帶到臺北大巨蛋使用。整體設備相對完備。蔡其昌最後強調，儘管第一階段訓練全部都在左營國訓中心，但會達成承諾，都會按「MLB大聯盟規格」比照辦理，集訓期間都規劃中華隊球員住在中心外的飯店。