中華隊持續備戰2026年WBC經典賽，中華職棒會長蔡其昌今（9）日更新組訓進度，包含12月會選出35至36人大名單，於1月中展開第一階段集訓，地點在左營國訓中心，蔡其昌透露國訓中心各項設備都滿足中華隊需求，但也強調，球員部會住在國訓中心宿舍，而是按照「MLB大聯盟規格」住在飯店。
1月前往左營國訓中心 進行第一階段集訓
根據蔡其昌透露，中華隊12月進行完選訓會議後，會選出35至36人大名單，主要目的除向國人報告，更重要的是讓入選球員有時間準備，接著便是1月中在左營國訓中心的第一階段集訓。
「國訓中心那邊很歡迎，也很願意配合中華隊，像是把最接近球場的重訓室，讓給棒球隊專屬使用。」蔡其昌透露，團隊有先行到國訓中心那邊訪視過，包含餐廳也都有滿足中華隊集訓需求，「國訓中心的餐廳都有營養師在那邊，健康、食物方面也沒有問題。」
蔡其昌也透露，國訓中心還設有iPitch智慧發球機與高壓艙 ，iPitch甚至願意出借給中華隊，到第二階段帶到臺北大巨蛋使用。整體設備相對完備。
中華隊不住左營國訓中心 蔡其昌承諾：MLB規格住飯店
蔡其昌最後強調，儘管第一階段訓練全部都在左營國訓中心，但會達成承諾，都會按「MLB大聯盟規格」比照辦理，集訓期間都規劃中華隊球員住在中心外的飯店。
蔡其昌談運動部相關報導：
經典賽／旅外球員有「球數限制」怎麼辦？蔡其昌透露會面3大目標
中職／蔡其昌支持辜仲諒連任WBSC副會長！盼用棒球人視角替他加油
運動部成立對基層棒球影響比較大！蔡其昌：國家隊已是五星級待遇
經典賽／蔡其昌旅日探訪7球星！透露古林睿煬牛棚「飆速150公里」
運動部／當「好部長」不容易！中職會長蔡其昌分析李洋上任2目標
