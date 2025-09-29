我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勇士明顯瞄準外線防守和周邊多功能球員，希望在巴特勒（Jimmy Butler）加盟確立核心後，球隊繼續在攻防兩端加強戰力變得更加完整。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊今（28）日正式簽下今年選秀會第56順位新秀威爾．理查德（Will Richard），根據ESPN記者Shams Charania報導，這份合約為期4年，其中前2年全額保障。至此，勇士本季的15人名單僅剩下一席待定，外界普遍認為這將與強力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的續約談判結果有關。理查德再加上已經達成口頭簽約協議的裴頓二世（Gary Payton II）與梅爾頓（De’Anthony Melton），美媒分析球隊是為了加強球隊外線防守，以及多面手，提升陣容深度。美國薪資專家Keith Smith分析指出，勇士選擇簽下自家新秀理查德，不僅補齊名單，同時也在一定程度上減少了新賽季的支出。由於理查德是選秀球員，他的薪資將按照新秀最低薪資約130萬美元計算，這比起若簽下一名具NBA一年經驗的自由球員（最低薪資約230萬美元）更能幫球隊節省支出，等於為勇士省下了超過100萬美元的薪資與奢侈稅成本。除了理查德，勇士近期也陸續簽下自由球員，ESPN報導他們已簽下前波士頓塞爾提克老將霍福德（Al Horford），也和裴頓及梅爾頓達成簽約協議，預計在庫明加合約擺平後簽約。根據ESPN的Anthony Slater分析，這些補強方向一致，勇士明顯瞄準外線防守和周邊多功能球員，希望在巴特勒（Jimmy Butler）加盟確立核心後，球隊繼續在攻防兩端加強戰力變得更加完整。裴頓上季為勇士出賽62場，場均6.5分、3籃板，以強悍防守與轉換快攻著稱；梅爾頓則是另一位防守見長的後衛，儘管近年受傷病困擾，但在健康時能提供場均雙位數得分與外線火力。新秀理查德則在佛羅里達大學最後一年繳出場均13.3分、4.6籃板與1.7抄截，更是冠軍班底之一，在夏季聯賽也展現不錯的攻守平衡。目前勇士的陣容名單第9至第13席已全數填滿，第14席保留給庫明加的續約結果。ESPN薪資專家Bobby Marks則補充，即便勇士以年薪2200萬美元左右與庫明加完成續約，仍有能力再簽下一名第15人，為球隊陣容最後一塊拼圖留出彈性。