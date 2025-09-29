我是廣告 請繼續往下閱讀

根據美媒《紐約郵報》報導，美國職棒大聯盟（Major League Baseball）紐約大都會（New York Mets）當家主砲「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）在今日大都會例行賽最終戰以0：4敗給邁阿密馬林魚、確定無緣晉級季後賽後，接受媒體訪問時震撼表示將放棄剩餘一年價值2400萬美元（約新台幣7.3億元）的合約，成為自由球員，尋求長期保障合約。阿隆索進一步表示，儘管尚未確定未來去向，但對在大都會的七個球季充滿感激之情。今日賽前，大都會與辛辛那提紅人戰績同為83勝78敗，但由於大都會在直接對戰的戰績居下風（2勝4敗），即使同戰績也會被排在紅人之後。若今日大都會勝、紅人敗，則由大都會晉級。不過最終紅人以2：4落敗，大都會也未能把握機會，輸給馬林魚後結束本季。賽後，阿隆索透過《SNY Mets》等媒體表示，將選擇跳脫合約、進入自由市場。他說：「我真的非常感謝這支球隊。雖然未來沒有保證，但我想看看會發生什麼。身為一名大都會球員讓我感到無比驕傲，我在這裡成長，對我留下的足跡感到自豪。」他強調此舉並非表示一定會離開大都會，而是為了爭取更多職業生涯的保障：「我非常喜歡在大都會打球，也希望球隊能夠同樣認可我的價值。」不只阿隆索，大都會守護神迪亞茲（Edwin Díaz）也擁有合約跳脫權。不過迪亞茲表示雖然尚未決定是否行使條款，但他「熱愛這個組織，也感謝球隊與家人之間的照顧」，強調即使成為自由球員，也有意願回到大都會。30歲的阿隆索出身大都會體系，2016年選秀第二輪被指名，2019年升上大聯盟後大放異彩。2024年曾成為自由球員，隨後於2025年與大都會簽下兩年5,400萬美元（約新台幣16.45億）合約，明年原有2400萬美元（約新台幣7.3億元）的合約選項，但他選擇放棄成為自由球員，投入市場尋求長期保障合約。阿隆索職業生涯表現穩定，除了2020年賽季陷入低潮外，其他六個球季皆擊出至少34轟的驚人表現，2019年更以53轟創下新人單季最多全壘打紀錄。本季阿隆索繳出38轟、上壘率.347、OPS達0.871，並以41支二壘安打並列國聯最多，打點126分則排名聯盟第二。阿隆索目前主守一壘，未來去向備受關注。大都會若無法與他續約，勢必將尋找補強方案。根據美國媒體報導，球隊編成本部長近來頻繁觀察日本中央聯盟（NPB）強打東京養樂多燕子隊的村上宗隆，或許能看出球團已經開始著手規劃後阿隆索時代的布局。不過阿隆索離隊、也無法簽下村上宗隆，大都會的一壘位置可能由韋恩托斯（Mark Vientos）接手。