我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大聯盟2025賽季季後賽的對戰組合出爐。（圖／取自MLB）

隨著美國職棒大聯盟（Major League Baseball）例行賽賽事結束，季後賽的對戰組合也確定，將於台灣時間10月1日開打，大聯盟官網也公布由記者投票出來後12支球隊奪冠機率的排名，其中衛冕軍洛杉磯道奇排名第2，今年打出突破的西雅圖水手排名第3，費城費城人被認為是最有機會奪冠的球隊。隨著大聯盟季後賽的名單與對戰組合確認後，大聯盟官方也發布由記者們評估的奪冠概率排行，以下就為讀者列出依序的12支球隊。擁有哈波（Bryce Harper）、舒瓦伯（Kyle Schwarber）與透納（Trea Turner）等戰將的費城人，搭配強力的投手輪值，被認為是最有希望奪冠的球隊，其中哈波是否能奪下生涯首冠，今年賽季也被認為是最好的機會。衛冕軍道奇即使今年投手陣容表現不如以往，但仍被視為奪冠熱門，其中坐擁大谷翔平、弗里曼（Freddie Freeman）與貝茲（Mookie Betts）的打線仍是對手的一大威脅，加上克蕭（Clayton Kershaw）選擇在賽季後告別，如果能成功完成衛冕，也將寫下一段完美的謝幕。從未打進世界大賽冠軍的水手，今年賽季表現相當強勢，其中強打捕手勞雷（Cal Raleigh）的表現令人相當驚嘆，在季後賽水手也將成為不可忽視的一支球隊。釀酒人上次打到世界大賽已經要追溯到1982年，今年他們以聯盟第1的姿態晉級季後賽，十分有機會寫下奪冠的新頁，尤其又是在傳奇播報員尤克（Bob Uecker）去世的這一年，對一向忠誠的釀酒人球迷來說，將渴望迎接久違的世界大賽冠軍。洋基已經有16年沒有拿下世界大賽冠軍了，這對這支歷史上的常勝軍來說，是相當久的，更重要的是已經被視為近代傳奇人物的賈吉（Aaron Judge），也急需幫助洋基奪冠，奠定自己的歷史地位。藍鳥本季靠著年輕世代打出美聯第1的戰績，經驗或許會考驗他們在季後賽的路途，但他們如果能奪冠，也將走出包提斯塔（José Bautista）時代，無法帶領球隊奪冠的遺憾記憶。小熊曾在2016年打破百年的冠軍荒，這支曾經創下傳奇的球隊，在今年的季後賽，是否能再度打出驚奇也令人相當期待。作為從未贏過世界大賽冠軍的教士，近年與道奇廝殺的過程足以證明他們有奪冠實力，今年是否能翻越國聯冠軍這座大山，殺進世界大賽，也將成為關注的焦點。隨著陣中強打迪佛斯（Rafael Devers）的離隊，難以想像紅襪仍能打出好表現，一路殺進季後賽，外卡與洋基之間的世仇對決絕對是精彩可及。前幾年為魚腩球隊的老虎，近年靠著王牌史庫柏（Tarik Skubal）的帶領下，漸漸成為美聯季後賽隊伍，是否完成前虎王韋蘭德（Justin Verlander）當年未完成的冠軍，也將十分受到期待。雖然排名靠後，但守護者仍是不可輕忽的一支球隊，在季末的一波強烈氣勢，對於季後賽的競爭是相當重要，而拉米瑞茲（José Ramírez）作為守護者的頭牌球星，也將關係到守護者是否延續氣勢，在季後賽有所作為。作為例行賽最後一天才確認進入季後賽的紅人，季末前也繳出好近況，不過團隊打擊在季後賽將受到考驗，面對更競爭的賽事，紅人在外卡系列賽要扳倒道奇，將需要更高的競技狀態。