中國女畫家秦思靜本月24日宣告與馬來西亞籍YouTuber Ryu分手，昨（28）日她指控男方家暴、偷聯絡前妻Yuma，事後Ryu透過社群回擊，自己當時耳朵也受傷，還被秦思靜拿酒瓶砸在脖子上，怒轟對方「惡人先告狀」，決定向對方提出告訴，雙方一來一往，宛如上演八點檔。不過稍早案情急轉直下，秦思靜把所有指控言論、分手貼文全刪光，發生什麼至今未明，引發網上輿論。
秦思靜、Ryu互揭瘡疤！突刪光指控言論貼文
秦思靜昨深夜於社群Threads指控Ryu家暴，致使1個禮拜不能吃飯、3個月耳鳴，對方甚至撂狠話：「我真後悔為了妳而離婚！」而起因都是秦思靜發現了Ryu私下聯絡前妻Yuma，雙方皆以暴力相向。
針對指控Ryu事後也在社群回擊，自己當時耳朵也受了傷，還被秦思靜拿酒瓶砸在脖子上，他承認自己暴力是有問題，但是認為秦思靜惡人先告狀，只說了對自己有利的事，因此決定向對方提出告訴。
Ryu與秦思靜一來一往互揭瘡疤，有網友質疑秦思靜不認錯、一直刪除留言，而她也不吝嗇回嗆：「我沒有刪留言，只是拉黑了不喜歡的人。」然而稍早約莫3時許，秦思靜將社群上所有指控言論、分手貼文全刪光，究竟發生什麼至今未明，這一齣情變八點檔會如何發展，各界拭目以待、等著吃瓜。
秦思靜控Ryu家暴！遭狂毆、掐脖：他偷聯繫Yuma
秦思靜深夜發文指控Ryu家暴，起因是與男方爭執時，被怒罵1句：「我真後悔為了妳而離婚！」隨即拿起1個杯墊丟對方，怎料Ryu如發了狂似的狂毆自己，「一隻手抓著我的頭髮，一隻手用拳頭砸我，後來因為我反擊，造成了你又一輪攻擊，導致我一個禮拜不能吃飯，三個月的耳鳴。」
🔺資料來源－
qin_sijingThreads
🔺看更多相關新聞－
Ryu還愛Yuma！離婚持續給錢 中國女畫家痛揭被利用：人設都是假
Ryu還跟Yuma聯絡！騙了中國女畫家、親揭分手內幕：沒必要當好人
Ryu是誰？痛毆中國畫家女友 難忘出軌前妻Yuma情史懶人包一次看
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
