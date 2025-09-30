我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）季後賽即將在台灣時間10月1日開打。今年共有12支球隊取得資格，大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希等日籍球星效力的洛杉磯道奇，要先進行外卡系列賽，雖然他們拿下國聯西區冠軍，然而因為戰績不如密爾瓦基釀酒人和費城費城人，因此被擠到聯盟第3，需要先和辛辛那提紅人交手，爭取晉級門票。《NOWNEWS》也整理外卡相關資訊，以及季後賽對戰組合時間供讀者參考。不少球迷疑惑，洛杉磯道奇既然奪下國聯西區冠軍，為何還要從「外卡系列賽」開始？答案在於 MLB 的分區排名與「種子排序」規則。每個聯盟（國聯、 美聯）共有6支球隊晉級季後賽：3支分區冠軍與3支外卡球隊（也就是除了分區冠軍之外，戰績最佳的三隊）。種子排序則依照戰績高低來排，戰績最佳的兩個分區冠軍拿下第1與第2種子，直接晉級分區系列賽；而戰績最差的分區冠軍，會被排在第3種子，必須從外卡系列賽打起。因此，今年道奇雖然贏得西區，但與釀酒人（國聯中區）、費城費城人（國聯東區）相比，勝率是三個冠軍中最低，所以只能以第3種子身份參戰，必須先在外卡系列賽對上紅人。「外卡」制度最早在1995年引入，初期每個聯盟僅有1隊。2012年擴增為2隊，而在2022年起，擴大至3隊。這項制度的目的並非「敗部復活」，而是讓那些雖未能奪下分區冠軍、卻仍擁有亮眼戰績的強隊，能繼續挑戰冠軍榮耀。外卡系列賽是3戰2勝制，由4支球隊參加：戰績最好的外卡（WC1）對上第二外卡（WC2），第三外卡（WC3）則對上戰績最差的分區冠軍（第3種子）。勝者才能晉級到分區系列賽，挑戰第1、第2種子的球隊。📍第1種子 藍鳥（東區冠軍）📍第2種子 水手（西區冠軍）📍第3種子 守護者（中區冠軍）📍外卡：洋基、紅襪、老虎📍第1種子 釀酒人（中區冠軍）📍第2種子 費城人（東區冠軍）📍第3種子 道奇（西區冠軍）📍外卡：小熊、教士、紅人◆美國聯盟守護者 vs. 老虎隊洋基 vs. 紅襪隊📍第一場：10月1日（台灣時間）📍第二場：10月2日（台灣時間）📍第三場：10月3日（台灣時間）◆國家聯盟道奇 vs. 紅人隊小熊 vs. 教士隊📍第一場：10月1日（台灣時間）📍第二場：10月2日（台灣時間）📍第三場：10月3日（台灣時間）