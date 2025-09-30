美國職棒大聯盟（Major League Baseball）季後賽即將在台灣時間10月1日開打。今年共有12支球隊取得資格，大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希等日籍球星效力的洛杉磯道奇，要先進行外卡系列賽，雖然他們拿下國聯西區冠軍，然而因為戰績不如密爾瓦基釀酒人和費城費城人，因此被擠到聯盟第3，需要先和辛辛那提紅人交手，爭取晉級門票。《NOWNEWS》也整理外卡相關資訊，以及季後賽對戰組合時間供讀者參考。

我是廣告 請繼續往下閱讀
道奇成為「分區冠軍」還要和外卡球隊交手？

不少球迷疑惑，洛杉磯道奇既然奪下國聯西區冠軍，為何還要從「外卡系列賽」開始？答案在於 MLB 的分區排名與「種子排序」規則。

每個聯盟（國聯、 美聯）共有6支球隊晉級季後賽：3支分區冠軍與3支外卡球隊（也就是除了分區冠軍之外，戰績最佳的三隊）。種子排序則依照戰績高低來排，戰績最佳的兩個分區冠軍拿下第1與第2種子，直接晉級分區系列賽；而戰績最差的分區冠軍，會被排在第3種子，必須從外卡系列賽打起。

因此，今年道奇雖然贏得西區，但與釀酒人（國聯中區）、費城費城人（國聯東區）相比，勝率是三個冠軍中最低，所以只能以第3種子身份參戰，必須先在外卡系列賽對上紅人。

▲洛杉磯道奇本季再度以93勝69敗於國聯西區達成4連霸，但作為勝率最低的分區冠軍，季後賽將與外卡第3的辛辛那提紅人，多打一輪3戰2勝的外卡賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲今年道奇雖然贏得西區，但與釀酒人（國聯中區）、費城費城人（國聯東區）相比，勝率是三個冠軍中最低，所以只能以第3種子身份參戰。（圖／美聯社／達志影像）
「外卡」制度的由來與意義

「外卡」制度最早在1995年引入，初期每個聯盟僅有1隊。2012年擴增為2隊，而在2022年起，擴大至3隊。這項制度的目的並非「敗部復活」，而是讓那些雖未能奪下分區冠軍、卻仍擁有亮眼戰績的強隊，能繼續挑戰冠軍榮耀。

外卡系列賽是3戰2勝制，由4支球隊參加：戰績最好的外卡（WC1）對上第二外卡（WC2），第三外卡（WC3）則對上戰績最差的分區冠軍（第3種子）。勝者才能晉級到分區系列賽，挑戰第1、第2種子的球隊。

▲聖地牙哥教士在季後賽前夕傳出壞消息，外野手勞瑞亞諾（Ramón Laureano）在今（24）日對戰密爾瓦基釀酒人時，因為右手食指骨折中途退場，賽後也證實將會缺陣數日，將無法趕上外卡系列戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲外卡系列賽是3戰2勝制，由4支球隊參加：戰績最好的外卡（WC1）對上第二外卡（WC2），第三外卡（WC3）則對上戰績最差的分區冠軍（第3種子）。（圖／美聯社／達志影像）
2025年季後賽對戰組合

美聯
📍第1種子 藍鳥（東區冠軍）
📍第2種子 水手（西區冠軍）
📍第3種子 守護者（中區冠軍）
📍外卡：洋基、紅襪、老虎

國聯
📍第1種子 釀酒人（中區冠軍）
📍第2種子 費城人（東區冠軍）
📍第3種子 道奇（西區冠軍）
📍外卡：小熊、教士、紅人

📌外卡賽程一覽道奇隊　第一場在0月1日

◆美國聯盟
守護者 vs. 老虎隊
洋基 vs. 紅襪隊
📍第一場：10月1日（台灣時間）
📍第二場：10月2日（台灣時間）
📍第三場：10月3日（台灣時間）

◆國家聯盟
道奇 vs. 紅人隊
小熊 vs. 教士隊
📍第一場：10月1日（台灣時間）
📍第二場：10月2日（台灣時間）
📍第三場：10月3日（台灣時間）

▲今（24）日史密斯在客場對戰亞利桑那響尾蛇隊的賽前接受媒體訪問，談及右手受傷的最新狀況表示：「希望能在外卡賽首戰開始前恢復，但何時能重新揮棒還是得看疼痛的程度。」（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇隊外卡系列賽要先對決紅人隊，首場比賽是在10月1日。（圖／美聯社／達志影像）
資料來源：mlb

更多大聯盟新聞：

大谷翔平領軍道奇外卡迎戰紅人　教頭、弗里曼點出對手一大優勢

MLB／「法官」賈吉的史詩賽季！53轟＋3成31打擊率　成美聯打擊王

MLB／克蕭最後一舞5.1局無失分　大谷翔平敲55轟！道奇6：1勝水手
 

相關新聞

MLB／金慧成最後一戰開轟！韓媒超興奮：像在說「帶我進季後賽」

MLB外卡／道奇衛冕之路起點強碰「黑馬」紅人！主帥點名首戰先發

MLB分析／史上首支「四無」殺進季後賽！紅人帶紅色奇蹟挑戰道奇

MLB／道奇火球男轉牛棚！大谷翔平投先發　日媒分析這1場機率最高