被譽為「韓國的鈴木一朗」的舊金山巨人隊球星李政厚（Jung Hoo Lee），本賽季表現不如預期，不僅美媒屢次提出嚴厲批評，連韓國媒體也失望直言「各方面都不夠理想」。巨人連續四年無緣季後賽，李政厚的表現與高薪合約成了外界共同的檢討焦點，季末一次守備失誤更是成為箭靶，讓這位韓國強打者面臨巨大的壓力。李政厚在大聯盟的第一個完整賽季出賽150場，繳出打擊率.266、8轟、55分打點與10次盜壘，OPS僅.734的平平數據。相較於他在韓國職棒（KBO）培證英雄隊時期被視為「安打製造機」，2021年打擊率高達.360，2022年更繳出.349打擊率、23轟、113打點的全面火力，今年表現明顯不如預期。韓媒《Sports Chosun》在29日專文指出，李政厚的表現「各方面都不夠理想」，既未能扛起核心責任，也未能幫助球隊止住連年沉淪。巨人隊最終以國聯西區第3名作收，連續4年無緣季後賽，也讓球迷對這位帶著6年1.13億美元（約34億新台幣）鉅約加盟的球星，感到失望。李政厚本季的表現起伏不定，儘管他在4月曾繳出高達.324的打擊率，但5月卻驟降至.231，6月更低到.143，甚至一度被調整至打線後段。儘管他在8、9月打擊率回穩至3成，但仍難以彌補前半季的低潮。雪上加霜的是，在9月27日對陣科羅拉多洛磯隊的比賽中，李政厚在一次外野守備時忘記出局數，提前將球拋進觀眾席，導致對手自動進壘，鬧出嚴重失誤。對於一位年薪高昂的核心球員而言，這樣的畫面無疑引來更多的批評聲浪，也讓他的表現被放大檢視。《Sports Chosun》直言：「對李政厚來說，這是一個在各方面都不夠的賽季。無論球隊戰績或個人成績，都難言滿意。」同時強調，巨人隊原本期待他能成為戰力核心，再透過補強翻轉戰局，但最終未能成真。美國媒體同樣毫不留情，多次針對李政厚的大合約與場上表現提出尖銳批評。報導認為，當球隊持續沉淪時，這位韓國強打者自然成為外界檢討的焦點，表現完全不符身價。