美國職棒大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇與密爾瓦基釀酒人今（15）日進行國聯冠軍系列戰第2戰，靠著山本由伸完投9局僅失1分以及赫南德茲（Teoscar Hernández）與蒙西（Max Muncy）開轟的助威下，以5：1擊敗釀酒人，系列賽取得2：0的優勢。根據統計，只要7戰4勝、「2-3-2」賽制的系列賽取得2：0的優勢，贏得系列賽的機率高達88.9%，對領先方道奇來說，絕對是一大利多消息。本場比賽山本由伸雖然第1球就被喬里奧（Jackson Chourio）擊出全壘打，但他也馬上穩住陣腳，接下來8局無失分，最終繳出9局僅被3安打、失1分，並送出1保送與7次三振的宰制成績，拿下個人美職生涯首場完投勝，也是日本投手在美國職棒季後賽史上的首度完投勝。開賽處於落後的道奇也於2局上展開反攻，赫南德茲（Teoscar Hernández）先是面對釀酒人王牌裴洛塔（Freddy Peralta）轟出左外野陽春砲追平比數，接著帕赫斯（Andy Pages）補上一支右外野的適時二壘打反超。6局蒙西（Max Muncy）再補上一發中外野全壘打，將比分擴大為3：1。7局上，大谷翔平在一出局三壘有人時，面對左投艾許比（Aaron Ashby），用第7球伸卡球擊出右前適時安打，結束長達20打席的無安打低潮，也打回寶貴的追加分。8局艾德曼（Tommy Edman）再打下一分保險分，最終道奇也以5：1獲勝。隨著道奇獲勝，也將系列賽戰成2：0的優勢，根據統計，在7戰4勝制系列賽歷史上，任何取得2：0領先的球隊，最終獲勝機率高達83.9%（93次中贏下78次）。而在現行「2-3-2」賽制下，若能在前2戰客場全勝，更有88.9%（27次中贏下24次）的機率拿下系列勝利。如今戰線即將移師洛杉磯，道奇勢必力拚主場橫掃對手，提前挺進世界大賽。釀酒人方面，若想從0：2落後逆轉，難度極高。過去最後一支在7戰制系列賽從0：2逆轉的是2023年的亞利桑那響尾蛇，但他們當時是在客場前2戰落後。至於上一次有球隊在主場連輸2場後仍能逆轉的紀錄，已要追溯至1996年世界大賽的紐約洋基。