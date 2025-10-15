我是廣告 請繼續往下閱讀

今（15）日，洛杉磯道奇隊王牌山本由伸在美國職棒大聯盟（Major League Baseball）國聯冠軍系列賽（NLCS）第2戰中，以壓倒性的投球內容完成日本投手史上首場季後賽完投勝。他用111球投完9局，僅被擊出3支安打、失1分、送出7次三振，率領道奇以5：1擊敗密爾瓦基釀酒人，系列賽取得2勝0敗的絕對領先。這場完投勝，不僅是山本加盟大聯盟後的首次，也超越了2012年前輩黑田博樹（8又1/3局）保持的日本投手季後賽最長局數紀錄，成為全新里程碑。山本在首局就遭釀酒人新人外野手喬里奧（Jackson Chourio）逮中首球直球，轟出右中間全壘打，讓比賽開局陷入落後。不過他並未受影響，隨即讓後續三名打者全部內野滾地出局。隨後打線在第2局以赫南德茲（Teoscar Hernández）的陽春炮追平、帕赫斯（Andy Pages）的二壘安打反超，山本拿到領先後完全掌握節奏。從第2局起，他未再讓對手踏上二壘。6、7局甚至連續三上三下，球速最高達到157公里。當他在9局繼續登板時，全場起立歡呼，最終以三振收尾，親手完成這場歷史性勝利。賽後面對媒體，山本由伸神情放鬆，露出罕見笑容：「我上場的想法就是要『結束這場比賽』。雖然開局被打全壘打需要反省，但最重要的是球隊贏了，這就是季後賽的全部意義。」他透露，球隊在第9局前已經決定讓他繼續投完全場：「我知道自己要上去，教練和我討論了打線循環後的配球策略，也確保風險最低。最後能順利三振收尾，真的很開心。」對於7月在同一球場曾被釀酒人痛打僅投2/3局失5分的「惡夢」，山本由伸坦言：「那時候真的很不順，但我告訴自己這次一定要彌補。無論對手多強，都不能讓自己輸兩次。」山本表示，他在上週花時間針對上一戰對費城人被打爆的內容進行修正：「上次比賽裡有幾顆球離好球帶太遠，那是我自己在比賽中無法即時修正的問題。這一週我非常努力地練習控球，今天能把節奏調回來，真的有信心。」他也以一貫的謙虛語氣補充：「這不是我一個人的勝利，捕手史密斯（Will Smith）幫了我很大忙，打線也在關鍵時刻給予支持。能投完9局，是整個團隊的成果。」山本完投後，美國與日本球迷在社群媒體上掀起狂潮。留言如「山本由伸太神了，哭了」、「這就是世界最強投手」、「羅伯斯教練，謝謝你讓他投完！」等紛紛湧現。道奇在冠軍系列賽前兩戰皆於客場取勝，成功突破例行賽對釀酒人六戰全敗的陰影。歷史數據顯示，在七戰四勝制中開局2：0領先的球隊，有超過八成機率晉級世界大賽。接下來系列將移師洛杉磯，道奇將於16日（台灣時間17日）在主場迎戰第3戰先發格拉斯諾（Tyler Glasnow）。山本由伸在賽後與捕手史密斯相擁，臉上掛著解放般的笑容。他說得簡單卻有力：「初回的失誤，我用剩下的8局補回來。這是季後賽，最重要的是——我們贏了。」