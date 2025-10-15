我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇角落重砲蒙西（Max Muncy）於今（15）日開打的美國職棒大聯盟（Major League Baseball）國聯冠軍賽（NLCS）第2戰中，在第6局敲出個人季後賽生涯第14支全壘打，正式超越目前效力芝加哥小熊的透納（Justin Turner）與效力遊騎兵的席格（Corey Seager），成為道奇隊史季後賽全壘打王。「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández）先是於二局下半面對本季已拿下17勝的釀酒人強投裴洛塔（Freddy Peralta），擊出一支左外野方向陽春砲，為球隊追平比分。隨後在兩人出局一壘有人情況下，近期陷入低潮的外野手帕赫斯（Andy Pages）打出右外野方向的二壘安打，幫助球隊逆轉取得2：1領先。6局上蒙西又鎖定裴洛塔一顆94.5英里的速球補上一發陽春砲，率領道奇取得3：1領先。本場其實是蒙西代表道奇出賽的第70場季後賽，相比之下，前紀錄保持者透納在2014至2022年間為道奇打了86場季後賽，席格則在2015至2021年間累積61場。其實早在第1戰時，曼西就差點刷新紀錄。他當時敲出一支中外野的深遠飛球，眼看將成為全壘打，卻被釀酒人中外野手弗雷里克（Sal Frelick）戲劇性地接殺。該球先直擊全壘打牆，再彈進弗雷里克手套，最終形成罕見的8-6-2雙殺守備，道奇也因此錯失大量得分的機會。除了全壘打紀錄外，蒙西同時也擁有道奇隊史最多的季後賽保送紀錄，目前累積高達60次。道奇目前在系列賽中以2勝0敗領先，將帶著極大優勢回到主場迎接第3戰。在大谷翔平持續低潮下，蒙西的長打火力無疑將是球隊爭取世界大賽門票的重要關鍵。