▲洛杉磯道奇靠著日籍王牌山本由伸完投9局只被敲3支安打失1分、飆出7次三振的好投，終場以5：1擊敗密爾瓦基釀酒人，在七戰四勝制系列賽中取得2勝0敗的絕對領先。（圖／美聯社／達志影像）

今（15）日洛杉磯道奇隊王牌山本由伸在國聯冠軍系列賽（NLCS）第2戰以一場幾近完美的表現震撼全場。這位27歲右投用111球投完9局，只被敲出3支安打、失1分、送出7次三振，率隊以5比1擊敗密爾瓦基釀酒人，不僅幫助球隊在系列賽取得2勝0敗領先，更成為日本投手史上首位在美國職棒季後賽投出完投勝的選手。根據統計，山本是大聯盟史上第二位在季後賽首球被轟後仍投出完投勝的投手，前一位要追溯到1954年舊金山巨人隊的Johnny Antonelli，相隔整整71年。釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）賽後未掩飾對山本的敬意，他直言道：「他的指叉球（Splitter）看起來就像快速球一樣。從相同的出手點出來，球的軌跡完全一致，直到最後才急速下墜，幾乎無法分辨。」墨菲進一步分析：「他擁有完美的投球動作，幾乎不會出現控球失誤。他的快速球會往上竄，而指叉球則像是從同一軌跡『突然消失』。打者根本沒有時間反應，這真是極具威脅的組合。」這場比賽對釀酒人而言，是連續兩戰遭遇投手主宰的噩夢。墨菲坦言：「我們本季幾乎是全聯盟最不會揮空壞球的球隊，但在這兩場比賽裡，我們卻追著壞球打，這說明對方投手真的太出色。」他最後也強調球隊不會放棄：「我們會繼續戰鬥、嘗試磨耗他的投球數，想辦法重整進攻。這系列賽還沒結束，但這兩場的確讓我們見識到最頂級的投球表現。」道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也在賽後稱讚這位日本右投的沉穩與成熟：「從他上場那一刻起，你就能感受到他身上那種『真正的自信』。即使首局被全壘打，他仍保持節奏，投出完全主宰比賽的內容。」羅伯斯指出，山本這場的完投不僅是道奇隊自2004年利馬（José Lima）之後首位投出季後賽完投的投手，也是大聯盟自2017年Justin Verlander以來首位達成此壯舉的人。山本首局就被釀酒人新星喬里奧（Jackson Chourio）轟出首球全壘打，但他隨即調整。從第二局開始，他完全封鎖釀酒人打線，讓對手連二壘都踏不上。6至9局他連續12人出局，整體控球與球速維持在高檔，最快球速達156公里。日媒《產經體育》指出，山本的指叉球平均時速接近150公里，幾乎與快速球無異，出手點相同，讓打者難以分辨真假球路。此特性與巔峰期的田中將大、上原浩治等日籍名投相比，甚至更具欺騙性。前日職與大聯盟投手五十嵐亮太在轉播中也稱讚山本的控球穩定：「首局雖然被全壘打，但之後沒有任何真正的危機。他不需要吶喊或做出誇張慶祝，因為整場比賽都在掌控中。」他補充說：「山本的初球好球率非常高，即便被打長打也沒有退縮，持續挑戰好球帶，這是他最可怕的地方。」