▲洛杉磯道奇與密爾瓦基釀酒人今（15）日進行國聯冠軍系列戰第2戰，靠著山本由伸完投9局僅失1分以及赫南德茲（Teoscar Hernández）與蒙西（Max Muncy）開轟的助威下，以5：1擊敗釀酒人，系列賽取得2：0的優勢。根據統計，只要7戰4勝、「2-3-2」賽制的系列賽取得2：0的優勢，贏得系列賽的機率高達88.9%。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯道奇靠著日籍王牌山本由伸完投9局只被敲3支安打失1分、飆出7次三振的好投，終場以5：1擊敗密爾瓦基釀酒人，在七戰四勝制系列賽中取得2勝0敗的絕對領先。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇日籍投手山本由伸於今（15）日在美國職棒大聯盟（Major League Baseball）國聯冠軍賽（NLCS）第2戰先發登板，完美壓制密爾瓦基釀酒人打線，繳出9局111球、僅被擊出3支安打、失1分、送出7次三振的成績，完成大聯盟生涯首次完投勝，也幫助球隊以5：1贏球，系列賽取得2勝0敗的領先優勢。這不僅是屬於山本個人的大紀錄，更是道奇自2004年以來、時隔21年的首次季後賽完投勝，同時也是大聯盟自2017年韋蘭德（Justin Verlander）以來，睽違8年的季後賽完投。儘管首局一開場山本由伸便被釀酒人首棒打者喬里奧（Jackson Chourio）轟出陽春砲，令全場球迷沸騰，山本隨即調整狀態，展現強大心理素質。2至5局雖仍有零星被上壘情況，但從第6局起連續3局讓對手三上三下，展現完美的控球與節奏掌控能力。山本的這場完投勝，不僅是日本投手在大聯盟季後賽的首次完投紀錄，同時也是道奇自2004年由利馬（Jose Lima）在分區系列賽創下完投以來，相隔21年的季後賽完投勝。而在整個大聯盟，距離上一次季後賽完投，已經是2017年韋蘭德（Justin Verlander）在美聯冠軍賽第2戰達成，這次山本的表現堪稱8年來的歷史性一役。賽後山本接受媒體訪問時笑著表示：「能夠親自完成比賽的最後一球，真的非常有成就感。在美國的這段期間，這是第一次在投手丘上迎接比賽結束的一刻，我感到非常開心。」他也提到，即便開局就被敲全壘打，他還是能迅速調整心態：「首局被打之後，隊友很快幫我追平，讓我更加專注在投球上。之後取得領先，我的想法就是守住這個分數。」山本也透露自己在比賽中對打者的觀察與應對：「我感覺他們打者一開始就很積極，因此我試著投出更有效率、位置更精準的球。這讓我能快速製造出局數，也成功控制了用球數，完成完投。」道奇總教練羅伯斯也對山本的表現給予高度肯定：「看著他投球，能真切感受到那種真正的自信。他今天的表現，無可挑剔。」羅伯斯進一步表示，去年山本在季後賽登板4場，繳出2勝、防禦率3.86的成績，但當時球隊多依賴牛棚投手，沒有讓他投太長，「今年不同了，他贏得了我真正的信任。我知道他可以帶領我們走到最後一刻。」剛傷癒回歸的搭檔捕手史密斯（Will Smith）賽後也對山本的表現大加讚賞。在接受加州地方媒體《NBC洛杉磯》訪問時表示：「他幾乎完全按照計畫投球，能夠穩定搶下好球數，快速讓打者擊出軟弱滾地球或直接三振，非常有效率，這是一場非常特別的投球表現。」