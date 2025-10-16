我是廣告 請繼續往下閱讀

西雅圖水手隊在美聯冠軍系列戰（ALCS）以2比0領先多倫多藍鳥隊，今（16）日於主場T-Mobile Park迎來第三戰。賽前，全隊士氣更因NBA巨星凱文杜蘭特（Kevin Durant）的「加持」掀起熱潮。水手隊一壘手奈勒（Josh Naylor）身穿一件杜蘭特的西雅圖超音速（Seattle Supersonics）復古球衣進場，而杜蘭特本人也在社群媒體上發文，為水手隊加油打氣。水手隊一壘手喬許奈勒在進球場時，身穿一件凱文杜蘭特的西雅圖超音速復古球衣，向昔日NBA傳奇致敬。杜蘭特在2007年被超音速隊以榜眼籤選進NBA，雖然球隊後來搬遷至奧克拉荷馬成為雷霆隊（Oklahoma City Thunder），但他始終與西北太平洋地區保持緊密連結。看到奈勒的造型，杜蘭特也在社群平台轉發並留言：「祝水手好運！這件懷舊球衣真不錯，喬許！」（Good luck Mariners. Good throwback, Josh.）。奈勒在第二戰曾轟出全壘打，為水手10：3的大勝奠下基礎。杜蘭特並非MLB死忠球迷，但今年水手隊季後賽的驚奇表現讓他「入坑」，成為西雅圖全城共同的精神象徵。從城市球迷到NBA巨星，全美都被這支水手隊的熱血故事感染。水手派出先發投手柯比（George Kirby）迎戰藍鳥隊畢伯（Shane Bieber），目標就是拿下3比0的聽牌優勢，屆時距離隊史首座美聯冠軍只差一步之遙。