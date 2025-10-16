我是廣告 請繼續往下閱讀

多倫多藍鳥在這輪美聯冠軍系列戰（ALCS）中，前兩戰被西雅圖水手完全壓制，打線乏力、全隊顯得缺乏節奏，系列賽陷入0比2落後。不過，今日美聯冠軍賽第三戰，藍鳥用一場典型的「主動進攻」找回熟悉的節奏與火力。這場轉折的起點，來自主帥施耐德（John Schneider）的一個決定，那就是鎖定速球攻擊。前兩戰，藍鳥在水手投手群的變化球節奏中苦苦掙扎，兩場合計僅攻下4分。施耐德觀察到球隊在等待太多，進攻節奏被動、容易陷入兩好球後被釣出局的情況。於是第三戰，他要求打者們「看到速球就出手」，用主動取代被動等待。結果立竿見影。開局雖被羅德里奎茲（Julio Rodríguez）轟出兩分砲，但藍鳥沒有氣餒。第三局，他們針對水手先發柯比（George Kirby）的速球發動猛攻，單局灌進5分，包括希門尼斯（Andrés Giménez）的兩分砲，以及瓦許（Daulton Varsho）的清壘二壘安打。施耐德在賽後接受《FOX Sports》記者羅森塔爾（Ken Rosenthal）訪問時，毫不掩飾這場勝利背後的策略：「我們的想法就是積極出棒攻擊他的速球。小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）那支全壘打很好，柯克（Alejandro Kirk）打得也很紮實，然後瓦許補上關鍵長打，一切都照著節奏走。」與其讓對手決定比賽節奏，不如自己設定打擊框架。此戰面對以精準控球與內角壓迫著稱的柯比，藍鳥選擇主動迎擊速球，降低被變化球誘導的風險，不僅成功打亂了水手投手的節奏，全隊氣勢如虹，徹底掌握主動權。這場比賽讓我聯想到藍鳥在分區系列戰（ALDS）擊敗洋基時的畫面，當時藍鳥全員皆兵，各個打者出棒果斷，進攻節奏流暢。施耐德也強調：「我們整週都在談一件事，打出我們的節奏。這些打席證明球員準備充分，也展現了信心。」藍鳥在第三戰明顯改變把速球視為進攻觸發點，而非觀察等待球路，這種策略上的主動讓對方捕手難以引導投手進入變化球節奏，也直接削弱了柯比原本的配球優勢。更深層的關鍵在於心理層面的重構。在球隊陷入0比2落後的處境下，球隊往往容易陷入「結果導向」的焦慮，每一次揮棒都想追回比分、每一打席都背負壓力。施耐德的「鎖定速球」指令，本質上更像一種簡化思考的策略，讓打者回到最原始、可控制的層面，找回主動定義比賽的節奏方式。