我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）美聯冠軍戰G4，多倫多藍鳥此戰派出強投薛澤（Max Scherzer）先發，薛澤在前5局僅失1分飆出4次三振，5局下半，藍鳥總教練施耐德（John Schneider）喊暫停上場關心薛澤狀態，沒想到薛澤在投手丘上怒吼施耐德，表示自己要繼續投下去，最後薛澤用三振結束5局下半，回到休息室後再度向施耐德怒吼，但施耐德並未做出回應。薛澤此戰威風八面，前5局僅失1分，投出4次三振展現強投風範，5局下半，薛澤先是被坎佐恩 （Dominic Canzone）擊出安打，隨後接連讓克勞佛（J.P. Crawford）、里瓦斯（Leo Rivas）擊出滾地球出局。此時施耐德走上投手丘，薛澤看到施耐德後，神情明顯不悅，並怒吼施耐德表示自己要續投，施耐德馬上回頭轉身走回休息室，之後薛澤三振亞羅薩倫納（Randy Arozarena）結束5局下半。走回休息室後，薛澤再度怒吼施耐德，但施耐德並無理會，此外薛澤也被捕捉到回到休息室後，投手教練沃克（Pete Walker）上前與他交談時，薛澤直接不予理會，並用手肘將他撞開。資料來源：《MLB》更多大聯盟相關新聞：