美國職棒大聯盟（Major League Baseball）今（17）日國聯冠軍戰G3，密爾瓦基釀酒人1：3不敵洛杉磯道奇，系列賽陷入0比3落後、面臨遭橫掃的邊緣。雪上加霜的是，球隊年輕新星喬里歐（Jackson Chourio）於7局因腿部不適退場。幸好賽後確認只是抽筋，釀酒人主帥墨菲（Pat Murphy）賽後表示希望喬里歐能在G4正常出賽，而喬里歐本人也表示目前狀態良好，明天應該可以正常上場。7局上半，喬里歐面對道奇救援投手崔南（Blake Treinen）時擊出界外球後，突然跳離打擊區並抓住右腿後側，表情痛苦。外界依度懷疑是舊傷復發，但也提到有可能只是抽筋。隨後球隊防護員進場檢查，喬里歐單腳跳著回到休息區。釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）在賽後受訪時表示：「喬里歐的腿部一直在抽筋，目前情況看起來還好，他正打點滴補充水份，我們希望他第4戰能夠上場。」喬里歐本人透過翻譯受訪時表示：「只是抽筋而已，我可能揮得太用力導致的。現在感覺很好，明天應該可以出賽。」喬里歐是釀酒人季後賽最火熱的打者，前3戰打擊率高達.320/.333/.640，累積2支全壘打與8分打點，其中包括在第2戰面對山本由伸的首局首打席全壘打。然而，他的右腿筋傷勢自7月以來反覆困擾。當時他因三壘安打時拉傷而於8月初進入傷兵名單，直到8月底才復出，9月成績明顯下滑。在國聯分區系列賽首戰中也曾出現相同部位不適，但未因此缺席。