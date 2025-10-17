我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（Major League Baseball） 季後賽國聯冠軍系列賽G2期間，一名密爾瓦基釀酒人球迷在比賽中對一名拉丁裔洛杉磯道奇球迷喊出「打給移民局（ICE）」歧視對方移民的身份，引發廣泛爭議。根據《密爾瓦基哨兵週刊》報導，影片中的女子科比拉奇克（Shannon Kobylarczyk） 已被公司開除，並辭去慈善機構董事職位。事件發生於本週二（當地時間）在釀酒人主場舉行的國聯冠軍戰G2。影片顯示，當比賽進行到第七局、道奇外野手賀南德茲（Kiké Hernández） 擊出二壘安打後，場上比分為道奇3比1領先，在看台上，道奇球迷佛薩多（Ricardo Fosado） 拿著飲料錄影，並大喊：「怎麼大家都安靜了？」挑釁身旁的釀酒人球迷。坐在附近的科比拉奇克回嗆：「真正的男人會喝啤酒，」對佛薩多手中的水果味酒飲冷嘲熱諷。隨後她又轉頭對另一位球迷說出：「你知道嗎？打給移民局（ICE）吧！」疑似暗指要通報這名拉丁裔男子的移民身份。影片曝光後，兩人都被球隊列入黑名單，根據報導，科比拉奇克任職於密爾瓦基的人力資源公司Manpower Group，該公司在週三證實她「已不再隸屬於公司」。此外，她也已辭去Make-A-Wish威斯康辛分會董事會 的職務。Manpower Group 在聲明中強調，公司重視多元與包容的價值觀，「我們不容忍任何形式的歧視或仇恨言論」。事件在社群媒體上迅速引發熱議，許多網友批評科比拉奇克的言論充滿歧視與敵意，也有人讚揚公司與球隊的處理態度果斷。資料來源：《Yahoo Sports》