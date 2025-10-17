我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）美聯冠軍賽第4戰於今（17）日開打，由西雅圖水手與多倫多藍鳥展開激烈交鋒。此戰藍鳥派出41歲的三屆賽揚得主薛澤（Max Scherzer）掛帥先發，展現老將價值，主投5.2局僅被敲3安打，送出5次三振，雖然失掉2分，但最終成功拿下自2019年效力華盛頓國民以來首次季後賽勝投，幫助藍鳥終場以8：2大勝水手，冠軍系列賽追成2：2平手。明日雙方將在水手主場續戰，勝者將取得聽牌優勢。水手推出右投米勒（Bryce Miller）掛帥先發力拚守護主場，藍鳥則推出高斯曼（Kevin Gausman）試圖率先搶下聽牌勝。薛澤今年因右手拇指發炎缺席將近3個月，整季僅出賽17場，戰績5勝5敗、防禦率5.19。在對洋基的分區系列賽中，甚至因頸部不適未能列入名單，這次出戰是他自9月24日以來首度登板。此役是薛澤大聯盟生涯的第500場先發，同時也是他季後賽生涯效力的第6支球隊，追平大聯盟史上最多的紀錄。他在首局化解一、二壘有人的危機，第2局雖遭到水手第5棒內勒（Josh Naylor）轟出中右外野方向陽春砲先馳得點，但他隨即穩定下來。藍鳥打線也迅速給予火力支援，第3局靠著希梅內斯（Andrés Giménez）的2分砲逆轉戰局，取得3：1領先。薛澤則在該局下半牽制對方跑者，讓對手出局在壘間，這是他自2016年8月以來首度在比賽中牽制成功。第4局薛澤更連續三振水手主力羅德里奎茲（Julio Rodríguez）與蘇亞雷斯（Eugenio Suárez），季後賽生涯累計奪三振數達到174次，正式超越傳奇投手羅傑・克萊門斯（Roger Clemens），登上史上第5名。第5局2人出局時，藍鳥總教練施耐德（John Schneider）親自上投手丘，本以為要將他換下，薛澤當場情緒激動請纓續投，果真隨後用一顆「壓到好球帶邊緣的曲球」三振打者，守住藍鳥當時的4分領先。儘管薛澤在第6局2出局後因四壞保送退場，接替的中繼投手被打出適時安打導致失2分自責分，但最終仍拿下勝投，這是他自2019年效力華盛頓國民、並協助球隊奪下世界大賽冠軍以來，首度在季後賽拿下勝投。前兩戰輸球的藍鳥，面對0勝2敗的劣勢，G3突然火力爆發，以13：4痛宰水手止敗，本場比賽又靠老將與板凳奇兵接力演出，以穩定的投打表現將系列賽扳平。此外，水手十分倚重的先發投手卡斯提歐（Luis Castillo）僅主投2.1局、被敲5支安打、失掉3分，加上後續登板的牛棚也陸續挨轟掉分成為水手此役輸球的最大原因。最終原先在對方主場拿下二連勝的水手被藍鳥追成系列賽2：2平手。明日雙方將在水手主場續戰，勝者將取得聽牌優勢。水手推出右投米勒（Bryce Miller）掛帥先發力拚守護主場，藍鳥則推出高斯曼（Kevin Gausman）試圖率先搶下聽牌勝。