中華職棒(CPBL)36年台灣大賽將在明（18）日點燃戰火，聯盟今（17）日公布中信兄弟32人名單，其中土投陳琥本季長駐一軍，最終卻被割愛，未被納入考量。總教練平野惠一回應，陳琥即便沒入選台灣大賽，仍會隨隊出征冠軍賽，並在場邊擔任「氣氛製造機」。投手教練王建民則說，「陳琥今年看到有進步，教練要求的東西，沒到那階段，還需要進步，就持續去努力。」另外，季初表現讓人眼睛為之一亮的陳冠穎，也未被放進台灣大賽的名單中。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳琥未進入32人名單　平野惠一：「仍是球隊氣氛製造機」

兄弟今日在臺北大巨蛋進行大賽前最後一次練習，陳琥雖然出現在球場，卻未跟著投手部門進行訓練。兄弟總教練平野惠一表示，陳琥確定不在32人出賽名單，原因與去年的王凱程相似，「雖然陳琥沒進到最後名單，但他也一整年替球隊貢獻很多。」

平野指出，陳琥是球隊重要的「氣氛製造機」，即便不能參與台灣大賽，仍會隨隊，用不同的方式為球隊貢獻。他坦言，原本在決定名單後，打算跟陳琥談談，但最後還是決定交給投手部門的教練去跟選手溝通。

直言陳琥本季有進步　王建民：「還需要繼續努力」

兄弟投手教練王建民表示，「陳琥今年看到有進步，但不到完全穩定在一軍完成任務。」王建民指出，陳琥的表現比去年好很多，但仍無法達到教練團要求的階段，「還需要進步，就持續去努力。」攤開本季例行賽數據，陳琥總共出賽29場，拿下1勝1敗，共投45.2局，是近7年新高，防禦率4.34。

以下是中信兄弟完整的32人名單：

先發投手（5人）

  • 羅戈　（洋將）

  • 韋禮加　（洋將）

  • 李博登　（先發）

  • 鄭浩均　（本土）

  • 林暉盛　（本土）

後援投手（10人）

  • 李振昌　（中繼／救援）

  • 呂彥青　（中繼／救援）

  • 鄭凱文　（中繼／救援）

  • 吳俊偉　（終結者）

  • 蔡齊哲　（中繼）

  • 魏碩成　（中繼）

  • 江忠城　（長中繼）

  • 王凱程　（中繼）

  • 伍立辰　（中繼）

  • 盧孟揚　（中繼）

捕手（3人）

  • 高宇杰　（主戰捕手）

  • 陳統恩　（第二捕手）

  • 徐博瑋　（替補捕手）

內野手（9人）

  • 王威晨　（三壘手）

  • 江坤宇　（游擊手）

  • 岳東華　（二壘手）

  • 許基宏　（一壘手）

  • 陳俊秀　（一壘／指定打擊）

  • 黃韋盛　（二壘／游擊）

  • 王政順　（工具型）

  • 張仁瑋　（三壘／游擊）

  • 林志綱　（替補內野）

外野手（5人）

  • 詹子賢　（右外野手）

  • 岳政華　（中外野手）

  • 宋晟睿　（左外野手）

  • 曾頌恩　（外野／代打）

  • 許庭綸　（外野替補）


更多台灣大賽相關新聞：

台灣大賽／兄弟、樂天32人名單公布！陳琥遭割捨　波賽樂意外出局

台灣大賽／前4戰售票破12.4萬！創中職新紀錄　G3大巨蛋也快賣完

中職／威能帝生死戰不登板沒人會怪他！波賽樂談樂天3洋投一條心

台灣大賽／波賽樂喊冤！澄清不是真討厭兄弟　自曝如何招降小象迷

更多「中職季後賽開打」相關新聞。

相關新聞

中職／林益全遭統一獅戰力外！妻子林家嘉發文：來是偶然去是必然

中職／被酸「假球腿、還沒死」怒提告！統一獅前球員方昶詠不忍了

台灣大賽／前4戰售票破12.4萬！創中職新紀錄　G3大巨蛋也快賣完

中職／威能帝生死戰不登板沒人會怪他！波賽樂談樂天3洋投一條心