中華職棒(CPBL)36年台灣大賽將在明（18）日點燃戰火，聯盟今（17）日公布中信兄弟32人名單，其中土投陳琥本季長駐一軍，最終卻被割愛，未被納入考量。總教練平野惠一回應，陳琥即便沒入選台灣大賽，仍會隨隊出征冠軍賽，並在場邊擔任「氣氛製造機」。投手教練王建民則說，「陳琥今年看到有進步，教練要求的東西，沒到那階段，還需要進步，就持續去努力。」另外，季初表現讓人眼睛為之一亮的陳冠穎，也未被放進台灣大賽的名單中。
陳琥未進入32人名單 平野惠一：「仍是球隊氣氛製造機」
兄弟今日在臺北大巨蛋進行大賽前最後一次練習，陳琥雖然出現在球場，卻未跟著投手部門進行訓練。兄弟總教練平野惠一表示，陳琥確定不在32人出賽名單，原因與去年的王凱程相似，「雖然陳琥沒進到最後名單，但他也一整年替球隊貢獻很多。」
平野指出，陳琥是球隊重要的「氣氛製造機」，即便不能參與台灣大賽，仍會隨隊，用不同的方式為球隊貢獻。他坦言，原本在決定名單後，打算跟陳琥談談，但最後還是決定交給投手部門的教練去跟選手溝通。
直言陳琥本季有進步 王建民：「還需要繼續努力」
兄弟投手教練王建民表示，「陳琥今年看到有進步，但不到完全穩定在一軍完成任務。」王建民指出，陳琥的表現比去年好很多，但仍無法達到教練團要求的階段，「還需要進步，就持續去努力。」攤開本季例行賽數據，陳琥總共出賽29場，拿下1勝1敗，共投45.2局，是近7年新高，防禦率4.34。
以下是中信兄弟完整的32人名單：
先發投手（5人）
- 羅戈 （洋將）
- 韋禮加 （洋將）
- 李博登 （先發）
- 鄭浩均 （本土）
- 林暉盛 （本土）
- 李振昌 （中繼／救援）
- 呂彥青 （中繼／救援）
- 鄭凱文 （中繼／救援）
- 吳俊偉 （終結者）
- 蔡齊哲 （中繼）
- 魏碩成 （中繼）
- 江忠城 （長中繼）
- 王凱程 （中繼）
- 伍立辰 （中繼）
- 盧孟揚 （中繼）
- 高宇杰 （主戰捕手）
- 陳統恩 （第二捕手）
- 徐博瑋 （替補捕手）
- 王威晨 （三壘手）
- 江坤宇 （游擊手）
- 岳東華 （二壘手）
- 許基宏 （一壘手）
- 陳俊秀 （一壘／指定打擊）
- 黃韋盛 （二壘／游擊）
- 王政順 （工具型）
- 張仁瑋 （三壘／游擊）
- 林志綱 （替補內野）
- 詹子賢 （右外野手）
- 岳政華 （中外野手）
- 宋晟睿 （左外野手）
- 曾頌恩 （外野／代打）
- 許庭綸 （外野替補）
