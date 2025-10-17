我是廣告 請繼續往下閱讀

攤開本季例行賽數據，陳琥總共出賽29場，拿下1勝1敗，共投45.2局，是近7年新高，防禦率4.34。

以下是中信兄弟完整的32人名單：

羅戈 （洋將）





韋禮加 （洋將）





李博登 （先發）





鄭浩均 （本土）





林暉盛 （本土）





李振昌 （中繼／救援）





呂彥青 （中繼／救援）





鄭凱文 （中繼／救援）





吳俊偉 （終結者）





蔡齊哲 （中繼）





魏碩成 （中繼）





江忠城 （長中繼）





王凱程 （中繼）





伍立辰 （中繼）





盧孟揚 （中繼）





高宇杰 （主戰捕手）





陳統恩 （第二捕手）





徐博瑋 （替補捕手）





王威晨 （三壘手）





江坤宇 （游擊手）





岳東華 （二壘手）





許基宏 （一壘手）





陳俊秀 （一壘／指定打擊）





黃韋盛 （二壘／游擊）





王政順 （工具型）





張仁瑋 （三壘／游擊）





林志綱 （替補內野）





詹子賢 （右外野手）





岳政華 （中外野手）





宋晟睿 （左外野手）





曾頌恩 （外野／代打）





許庭綸 （外野替補）





總教練平野惠一回應，陳琥即便沒入選台灣大賽，仍會隨隊出征冠軍賽，並在場邊擔任「氣氛製造機」。投手教練王建民則說，「陳琥今年看到有進步，教練要求的東西，沒到那階段，還需要進步，就持續去努力。」另外，季初表現讓人眼睛為之一亮的陳冠穎，也未被放進台灣大賽的名單中。兄弟今日在臺北大巨蛋進行大賽前最後一次練習，陳琥雖然出現在球場，卻未跟著投手部門進行訓練。兄弟總教練平野惠一表示，陳琥確定不在32人出賽名單，原因與去年的王凱程相似，「雖然陳琥沒進到最後名單，但他也一整年替球隊貢獻很多。」平野指出，陳琥是球隊重要的「氣氛製造機」，即便不能參與台灣大賽，仍會隨隊，用不同的方式為球隊貢獻。他坦言，原本在決定名單後，打算跟陳琥談談，但最後還是決定交給投手部門的教練去跟選手溝通。兄弟投手教練王建民表示，「陳琥今年看到有進步，但不到完全穩定在一軍完成任務。」王建民指出，陳琥的表現比去年好很多，但仍無法達到教練團要求的階段，「還需要進步，就持續去努力。」