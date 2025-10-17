中華職棒36年台灣大賽將在明（18）日點燃戰火，由中信兄弟迎戰樂天桃猿，今（17）日雙方公布32人名單，從季後賽脫穎而出的桃猿，突然推出奇兵，由下半季才加盟的洋投凱樂（Caleb Baragar）取代波賽樂（Beau Sulser）。兄弟方面，上本季奪下10勝的洋投黃博多遭割愛，另外，本土投手陳琥未被放入名單，確定與台灣大賽無緣。

台灣大賽32人名單公佈　桃猿波賽樂遭撤換

象、猿32人名單下午4點統一由聯盟公布，季後賽演出「下剋上」的桃猿，原本預期名單不會更動，名單一公佈，洋投波賽樂遭移除，換上左投凱樂。波賽樂季後賽出賽2場，G2中繼1.2局無失分，僅休息1天，波賽樂在G4「生死戰」扛先發，主投4局失2分。至於洋投凱樂則在中職831大限前加盟桃猿，僅出賽3場，拿下1勝1敗，防禦率3.52。

樂天桃猿隊洋將左投凱樂年31歲，擁有豐富的大聯盟資歷，曾於2020年、2021年效力舊金山巨人隊。在這兩年間，他合計出賽49場，繳出7勝2敗、防禦率2.78的優秀成績單。其中最引人注目的是，他剛登上大聯盟首年就獲得24場出賽拿到5勝1敗，防禦率 4.03；隔年續留大聯盟，單季再出賽25場，防禦率2.74亦相當優異。

📌中信兄弟主帥回應樂天換投

▲樂天桃猿洋投波賽樂在台灣大賽前遭到割捨，未進入最終32人名單。（圖／記者朱永強攝 ,2025.10.13）
兄弟陳琥遭割捨　盧孟陽、徐博瑋進入32人名單

兄弟方面，土投陳琥未被放入32人名單，盧孟陽則是擠進名單。兄弟3洋投分別是羅戈（Nivaldo Rodriguez）、李博登（Brandon Leibrandt）以及韋禮加（Jesus Vargas）。至於捕手，例行賽尾聲因傷缺席的高宇杰回歸，加上2號捕手陳統恩，徐博瑋進入32人名單也成為亮點。

陳琥總共出賽29場，拿下1勝1敗，共投45.2局，是近7年新高，防禦率4.34。投手教練王建民指出，陳琥的表現比去年好很多，但仍無法達到教練團要求的階段，「還需要進步，就持續去努力。」

▲台灣大賽中信兄弟、樂天桃猿32人名單。（圖／中職提供）
中信兄弟完整的32人名單：

先發投手（5人）

  • 羅戈　（洋將）
     
  • 韋禮加　（洋將）
     
  • 李博登　（先發）
     
  • 鄭浩均　（本土）
     
  • 林暉盛　（本土）
     
後援投手（10人）

  • 李振昌　（中繼／救援）
     
  • 呂彥青　（中繼／救援）
     
  • 鄭凱文　（中繼／救援）
     
  • 吳俊偉　（終結者）
     
  • 蔡齊哲　（中繼）
     
  • 魏碩成　（中繼）
     
  • 江忠城　（長中繼）
     
  • 王凱程　（中繼）
     
  • 伍立辰　（中繼）
     
  • 盧孟揚　（中繼）
     
捕手（3人）

  • 高宇杰　（主戰捕手）
     
  • 陳統恩　（第二捕手）
     
  • 徐博瑋　（替補捕手）
     
內野手（9人）

  • 王威晨　（三壘手）
     
  • 江坤宇　（游擊手）
     
  • 岳東華　（二壘手）
     
  • 許基宏　（一壘手）
     
  • 陳俊秀　（一壘／指定打擊）
     
  • 黃韋盛　（二壘／游擊）
     
  • 王政順　（工具型）
     
  • 張仁瑋　（三壘／游擊）
     
  • 林志綱　（替補內野）
     
外野手（5人）

  • 詹子賢　（右外野手）
     
  • 岳政華　（中外野手）
     
  • 宋晟睿　（左外野手）
     
  • 曾頌恩　（外野／代打）
     
  • 許庭綸　（外野替補）
▲樂天桃猿洋投魔神樂在台灣大賽扛下首戰先發重任，本季交手中信兄弟，戰績1勝3敗，對戰防禦率4.50。（圖／記者朱永強攝 ,2025.10.13）
樂天桃猿完整的32人名單：

先發投手（5人）

  • 威能帝　（洋將）

  • 魔神樂　（洋將）

  • 凱樂　（洋將）

  • 黃子鵬　（本土低肩側投）

  • 林子崴　（先發左投）

後援投手（9人）

  • 陳克羿　（中繼右投）

  • 陳冠宇　（中繼左投）

  • 朱承洋　（終結者）

  • 蘇俊璋　（後援右投）

  • 陳柏豪　（中繼右投）

  • 邱駿威　（中繼右投）

  • 賴胤豪　（中繼右投）

  • 王志煊　（牛棚左投）

  • 莊昕諺　（牛棚右投）

捕手（4人）

  • 宋嘉翔　（主戰捕手）

  • 張閔勛　（第二捕手）

  • 林泓育　（指定打擊兼捕手）

  • 嚴宏鈞　（替補捕手）

內野手（8人）

  • 林子偉　（游擊手／二壘手）

  • 林承飛　（游擊手／二壘手）

  • 林智平　（三壘手／一壘手）

  • 余德龍　（內野工具型）

  • 梁家榮　（一壘／三壘）

  • 馬傑森　（游擊手）

  • 李勛傑　（二壘／三壘）

  • 許賀捷　（替補內野）

外野手（6人）

  • 林立　（外野／指定打擊）

  • 陳晨威　（中外野／開路先鋒）

  • 林政華　（右外野）

  • 成晉　（右外野）

  • 何品室融　（外野替補）

  • 鍾玉成　（外野替補）



