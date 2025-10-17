中華職棒36年台灣大賽將在明（18）日點燃戰火，由中信兄弟迎戰樂天桃猿，今（17）日雙方公布32人名單，從季後賽脫穎而出的桃猿，突然推出奇兵，由下半季才加盟的洋投凱樂（Caleb Baragar）取代波賽樂（Beau Sulser）。兄弟方面，上本季奪下10勝的洋投黃博多遭割愛，另外，本土投手陳琥未被放入名單，確定與台灣大賽無緣。
台灣大賽32人名單公佈 桃猿波賽樂遭撤換
象、猿32人名單下午4點統一由聯盟公布，季後賽演出「下剋上」的桃猿，原本預期名單不會更動，名單一公佈，洋投波賽樂遭移除，換上左投凱樂。波賽樂季後賽出賽2場，G2中繼1.2局無失分，僅休息1天，波賽樂在G4「生死戰」扛先發，主投4局失2分。至於洋投凱樂則在中職831大限前加盟桃猿，僅出賽3場，拿下1勝1敗，防禦率3.52。
樂天桃猿隊洋將左投凱樂年31歲，擁有豐富的大聯盟資歷，曾於2020年、2021年效力舊金山巨人隊。在這兩年間，他合計出賽49場，繳出7勝2敗、防禦率2.78的優秀成績單。其中最引人注目的是，他剛登上大聯盟首年就獲得24場出賽拿到5勝1敗，防禦率 4.03；隔年續留大聯盟，單季再出賽25場，防禦率2.74亦相當優異。
📌中信兄弟主帥回應樂天換投
兄弟陳琥遭割捨 盧孟陽、徐博瑋進入32人名單
兄弟方面，土投陳琥未被放入32人名單，盧孟陽則是擠進名單。兄弟3洋投分別是羅戈（Nivaldo Rodriguez）、李博登（Brandon Leibrandt）以及韋禮加（Jesus Vargas）。至於捕手，例行賽尾聲因傷缺席的高宇杰回歸，加上2號捕手陳統恩，徐博瑋進入32人名單也成為亮點。
陳琥總共出賽29場，拿下1勝1敗，共投45.2局，是近7年新高，防禦率4.34。投手教練王建民指出，陳琥的表現比去年好很多，但仍無法達到教練團要求的階段，「還需要進步，就持續去努力。」
中信兄弟完整的32人名單：
先發投手（5人）
樂天桃猿完整的32人名單：
先發投手（5人）
兄弟方面，土投陳琥未被放入32人名單，盧孟陽則是擠進名單。兄弟3洋投分別是羅戈（Nivaldo Rodriguez）、李博登（Brandon Leibrandt）以及韋禮加（Jesus Vargas）。至於捕手，例行賽尾聲因傷缺席的高宇杰回歸，加上2號捕手陳統恩，徐博瑋進入32人名單也成為亮點。
陳琥總共出賽29場，拿下1勝1敗，共投45.2局，是近7年新高，防禦率4.34。投手教練王建民指出，陳琥的表現比去年好很多，但仍無法達到教練團要求的階段，「還需要進步，就持續去努力。」
先發投手（5人）
- 羅戈 （洋將）
- 韋禮加 （洋將）
- 李博登 （先發）
- 鄭浩均 （本土）
- 林暉盛 （本土）
- 李振昌 （中繼／救援）
- 呂彥青 （中繼／救援）
- 鄭凱文 （中繼／救援）
- 吳俊偉 （終結者）
- 蔡齊哲 （中繼）
- 魏碩成 （中繼）
- 江忠城 （長中繼）
- 王凱程 （中繼）
- 伍立辰 （中繼）
- 盧孟揚 （中繼）
- 高宇杰 （主戰捕手）
- 陳統恩 （第二捕手）
- 徐博瑋 （替補捕手）
- 王威晨 （三壘手）
- 江坤宇 （游擊手）
- 岳東華 （二壘手）
- 許基宏 （一壘手）
- 陳俊秀 （一壘／指定打擊）
- 黃韋盛 （二壘／游擊）
- 王政順 （工具型）
- 張仁瑋 （三壘／游擊）
- 林志綱 （替補內野）
- 詹子賢 （右外野手）
- 岳政華 （中外野手）
- 宋晟睿 （左外野手）
- 曾頌恩 （外野／代打）
- 許庭綸 （外野替補）
先發投手（5人）
- 威能帝 （洋將）
- 魔神樂 （洋將）
- 凱樂 （洋將）
- 黃子鵬 （本土低肩側投）
- 林子崴 （先發左投）
- 陳克羿 （中繼右投）
- 陳冠宇 （中繼左投）
- 朱承洋 （終結者）
- 蘇俊璋 （後援右投）
- 陳柏豪 （中繼右投）
- 邱駿威 （中繼右投）
- 賴胤豪 （中繼右投）
- 王志煊 （牛棚左投）
- 莊昕諺 （牛棚右投）
- 宋嘉翔 （主戰捕手）
- 張閔勛 （第二捕手）
- 林泓育 （指定打擊兼捕手）
- 嚴宏鈞 （替補捕手）
- 林子偉 （游擊手／二壘手）
- 林承飛 （游擊手／二壘手）
- 林智平 （三壘手／一壘手）
- 余德龍 （內野工具型）
- 梁家榮 （一壘／三壘）
- 馬傑森 （游擊手）
- 李勛傑 （二壘／三壘）
- 許賀捷 （替補內野）
- 林立 （外野／指定打擊）
- 陳晨威 （中外野／開路先鋒）
- 林政華 （右外野）
- 成晉 （右外野）
- 何品室融 （外野替補）
- 鍾玉成 （外野替補）
