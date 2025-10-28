我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇與多倫多藍鳥的MLB大聯盟世界大賽G3，最終一路鏖戰18局，耗時6小時39分才打完，道奇以6：5取得第2勝。兩隊合計用了19名投手、熱投609球才完成這場馬拉松式的史詩大戰，比賽期間，美國轉播單位《FOX sports》也亮出系統追蹤的投球軌跡圖，密密麻麻全部被球遮住，已經完全看不到好球帶的位置。道奇、藍鳥從台灣時間早晨開打的世界大賽G3，前九局打完以5：5進入延長賽，隨後就展開投手車輪戰，兩隊自第10局起，連續17個半局無得分紀錄，直到18局下，才由道奇巨星弗里曼（Freddie Freeman）再見轟畫下句點。這場比賽道奇一共使用10名投手接力完成，最後一任後援投手克萊因（Will Klein）在本季最多單場用球數僅33球，生涯最多34球情況下，這場最後用72球承擔最後4局投球任務，成為致勝功臣。藍鳥方面也不惶多讓，本戰動用9名投手，最後連原定的G4先發、賽揚強投比柏（Shane Bieber）都脫掉外套，準備在牛棚熱身。當比賽進行到第15局時，美國轉播單位《FOX sports》在轉播當下亮出本戰球路追蹤系統，紀錄下的兩隊投手投球，當時18名投手、487顆用球，密密麻麻地覆蓋住整個好球帶，後續藍鳥還換上左投里托（Brendon Little）登板，最終記錄定格在19名投手、609球。有球迷將專播畫面發到Threads上，還開玩笑說這應該是主審的視角，引發不小討論，「判錯也真的不忍苛責了」、「今天影帝也是最血汗的蹲了整場」，也有球迷說自己在現場見證這場18局大戰，結束後快累死了。