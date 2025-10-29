我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）傳奇球星、紐約洋基前巨砲「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）在世界大賽第4戰前夕，對大谷翔平的驚人表現給出最高級別的讚嘆「我是人類，但他不是。」在美國時間10月28日（台灣時間29日）進行的道奇對藍鳥世界大賽第4戰前，A-Rod作為《FOX Sports》節目嘉賓被問及大谷在前一戰的體能狀況。這場被譽為「史詩之戰」的第3戰，雙方鏖戰18局、長達6小時39分，而大谷仍繳出4打數4安打、雙響砲、3打點的超人表現，並在之後遭到4次申告敬遠與1次四壞保送，締造單場9打席全上壘的歷史紀錄。A-Rod先是笑說：「我只是個人類，但大谷不是。」接著語帶敬意地補充：「如果大聯盟（MLB）代表棒球世界的最高殿堂，那我們應該向大谷翔平道歉，因為他顯然屬於更高層級的聯盟。」他以近乎崇拜的口吻說：「棒球能達到的一切巔峰，他似乎都已經超越了那個範疇。」A-Rod進一步指出，大谷的存在已超出常理範疇：「說實話，他正在開闢一個從未有人踏足的領域。我們從來沒見過這樣的景象，也可能一輩子都不會再看到。」他認為，大谷同時擁有頂尖投手與打者的雙重能力，並能在體能極限的賽程中仍維持統治級表現，「這不是努力的問題，而是天賦與精神的結合，他讓整個棒球世界重新定義了『可能』這個詞。」