▲坣娜曾因重大車禍暫別演藝圈，後遺症讓她失去語言能力，甚至喪失記憶，是十分痛苦的回憶。（圖／Tang Yoga 坣娜的坣瑜伽 臉書）

▲坣娜最終愛上瑜伽，走出憂鬱症。（圖／Tang Yoga 坣娜的坣瑜伽 臉書）

知名歌手坣娜（本名蔡宜樺）於16日因病辭世，享年59歲。她以清亮嗓音、玉女形象走紅80年代，是一代樂迷心中的經典。消息傳出後，震驚演藝圈與歌迷。據知情人士透露，坣娜近年雖飽受紅斑性狼瘡折磨，但最終病因卻是胰臟癌，離世前坣娜甚至叮囑親友保密病情，盡顯她溫婉體貼的性格，讓粉絲紛紛淚目：「捨不得妳走。」根據《ET today星光雲》報導，據坣娜好友鄭怡的轉述，坣娜是因胰臟癌病逝，離世時有丈夫在身旁陪伴。消息一出，不少歌迷與圈內好友紛紛湧入社群留言悼念，感嘆，「她的歌聲陪伴過我們的青春。」回顧坣娜的一生，儘管極其坎坷卻展現極強韌性。1993年，她在參加金鐘獎慶功宴後獨自駕車返家，不料遭酒駕車輛攔腰猛撞，瞬間將車身撞成V字型。這場車禍導致她內臟移位、記憶喪失，甚至留下語言障礙，對她的人生造成巨大打擊。坣娜也曾坦言，記憶斷片讓自己常像被「刪除」過一樣，甚至一度叫不出眼前親姊姊的名字，還面臨閱讀障礙，「看所有中文字都是框框。」完全無法唸出正確發音，只能每天清晨苦練，逐漸找回能力。但重建之路並不順遂，1997年坣娜確診罹患憂鬱症。還曾在舞台上唱歌時，腦中閃過「直接跳下去」的念頭。最終瑜伽帶給她重新活下去的勇氣，她便一頭栽入身心靈修習，不僅走出低潮，還考取瑜伽教師執照，將療癒能量傳遞給更多人。至於坣娜的演藝之路，也在圈內留下光芒，坣娜在1986年以「唐娜」之名出道，演出電視劇《還君明珠》走紅，隔年代表台灣遠赴日本參加「亞洲國際新人比賽」，更以實力奪下並列冠軍。感情方面，坣娜2018年與「四星國際」董事長薛智偉結婚，丈夫身家逾280億元，是知名百億富商。婚後她逐漸淡出演藝圈，專注瑜伽修行與健康品牌經營，生活低調，專注於心靈成長。