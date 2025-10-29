我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鬼鬼現身活動認了跟王子沒聯繫。（圖／記者朱永強攝影）

▲網友翻出粿粿（左）和王子（右）過往曖昧對話。（圖／粿粿IG@meigo.c ）

《NOWNEWS今日新聞》整理了今（29）日娛樂焦點，今日主要都聚焦在范姜彥豐證實與粿粿婚變，並指控王子介入兩人婚姻的消息，甚至還爆料粿粿引導他放棄婚後財產，引發外界震驚。粿粿也在范姜彥豐發文後反擊，透露兩人分居已久；而鬼鬼現身活動被問到王子的事情，她直接切割表示已很少聯繫。除此之外，網友也挖出粿粿與王子昔日曖昧對話。藝人范姜彥豐今日拍片指控老婆粿粿婚內出軌好友王子（邱勝翊），引發外界軒然大波，而稍早粿粿透過IG動態發聲，強調對方說了許多與事實不符的內容，而其經紀公司、好看娛樂副總經理王貞妮向《NOWNEWS今日新聞》表明，「目前雙方離婚問題已經透過律師處理。兩人其實分居許久，離婚的部分在今年就開始協商了，已經談了很久。」藝人范姜彥豐今日指控老婆粿粿婚內出軌，與好友王子（邱勝翊）過從甚密，引發軒然大波，對此稍早王子好友鬼鬼（吳映潔）出席《嗨！營業中》第6季記者會，聽聞此事一臉茫然，表示才剛滑到新聞報導，沒有細看內容，並坦言現階段很少聯絡王子，「跟他真的很少聯絡，對他本人沒有太深度了解，出了社會之後，他不是最了解我的人！」面對大批媒體追問，一旁姚元浩出手救場，「欸！她小孩要抓周囉！」幽默感逗樂眾人。范姜彥豐和粿粿婚變頻傳，今日范姜彥豐突然在IG限時動態，黑底白字寫下「道德淪喪，婚內出軌」，還Tag王子邱勝翊的帳號，「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽 就越安全，而且還永遠不會被發現吧 ？」立刻引來討論。藝人粿粿與王子（邱勝翊）驚爆戀情，今日稍早女方老公范姜彥豐揭發不倫內幕，接著粿粿、王子接連發聲，前者強調對方不實指控，後者則坦承與粿粿超過友誼界線，引發各界譁然，對此，有網友挖出粿粿、王子過往互動，公然於社群IG調情，粿粿留言：「papapa」，王子則回應「對啪啪啪情有獨鍾？」另一篇粿粿睡著短片，王子也不諱言：「睡覺應該是嘴巴張開」，帶有暗示性字眼，令網友看得傻眼。藝人夫妻檔范姜彥豐、粿粿婚變頻傳，今日男方大動作拍片指控，粿粿婚內出軌其好友王子（邱勝翊），「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽，就越安全，而且還永遠不會被發現吧？」范姜彥豐也揭露，得知該事件後與粿粿攤牌，對方對天發誓、否認說謊，殊不知自己已看過證據，溝通過程中，「她甚至利用我想要維繫我們婚姻以及家庭的心態，刻意引導我去簽放棄婚後財產分配的條約。」內幕太過驚人。