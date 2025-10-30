我是廣告 請繼續往下閱讀

《NOWNEWS今日新聞》今（30）日為讀者整理今天娛樂新聞搶先看，焦點主要還是落在王子（邱勝翊）與粿粿的不倫戀風波，以及邱澤與許瑋甯即將舉辦婚禮。王子昨日被爆介入范姜彥豐及粿粿婚姻，又遭品牌創辦人爆料7年前他在代言期間「雙面接業配」害公司損失近500萬，被痛批沒職業道德；同時，邱澤與許瑋甯婚禮進入倒數階段，預計11月底在台北文華東方舉行；而王子舊情也被翻出，今年2月才被爆出與席惟倫同遊日本，沒想到半年不到就認愛已婚人妻粿粿。王子（邱勝翊）因與粿粿的婚外情風波持續延燒，過往代言爭議也被翻出。萬然生技創辦人吳紹瑜昨（29）日發文指控，王子7年前擔任品牌代言人期間，竟同時接下競品業配影片，違反專屬條款，導致公司損失近500萬元。她痛批：「王子的感情世界，就跟他工作態度一樣，沒職業道德！」更直言當年出於同情未追討違約金，如今忍無可忍才決定公開。王子與經紀公司目前仍未回應，形象重創。影帝邱澤與許瑋甯結婚4年以來，終於要在今年11月底舉辦婚禮！據《鏡週刊》報導，小倆口選在台北文華東方飯店舉行儀式，並已口頭邀請親友出席，邱澤日前出席活動時親口證實「婚禮籌備中」，笑稱希望能與粉絲分享甜蜜時刻。而許瑋甯產後恢復神速，被外界猜測是為了穿上夢想婚紗，經紀人僅回應「靜候佳音」，間接證實婚禮確實倒數進行中，眾人紛紛祝福兩人「補辦幸福進行曲」。范姜彥豐揭露婚變後，王子過往戀情再被起底，據《ETtoday》報導，今年2月王子曾與席惟倫、弟弟邱宇辰同行赴日旅遊，畫面中互動親密、宛如情侶。當時雙方僅回應「朋友同行」，但如今被爆介入粿粿婚姻，時間線讓網友直呼詭異。范姜更感謝好友蔡瑞雪公開聲援，彼此互動惹人鼻酸。外界對王子的情感態度與公關處理均高度關注，網友直言：「這波塌房風暴，他恐怕難以翻身。」