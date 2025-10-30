（15:20更新：新增演唱會取消進度）男星王子（邱勝翊）昨（29）日遭指控介入好友粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐的婚姻，成為第三者。而王子11月16日將在上海舉行小型演唱會，開唱倒數剩17天，卻發生不倫戀醜聞，讓許多中國歌迷心碎，紛紛在小紅書、微博發文詢問：「可以退票嗎？」還有粉絲痛批王子「塌房」成為劣跡藝人，崩潰地說：「反正不能退（票）也不會去看了」。
📌新進度請看此：王子上海演唱會確定取消！中國主辦方宣布退票
遭范姜彥豐控不倫粿粿 王子認罪：超出界線
范姜彥豐昨日公開指控老婆粿粿出軌王子，他心碎地說：「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑」。而王子隨後也出面道歉，坦承確實在粿粿談離婚協議的期間過度關心她，「超過了朋友間應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤 沒有藉口」。雖然王子火速出面道歉想要止血，但仍舊掀起一波抵制潮，痛批他破壞別人家庭。
王子上海音樂會倒數17天開唱 陸粉狂問怎麼退票
而王子的上海音樂會即將在11月16日舉行，門票已經販售完畢，許多當初搶到票的中國粉絲看清王子真面目，紛紛喊話想退票。有中國粉絲在小紅書發文，崩潰地說：「王子邱勝翊的上海音樂會會取消嗎？都塌房了，大麥（售票單位）票都不給退，好無語啊」。
其他歌迷看了也紛紛氣憤留言，「真的白瞎了我還帶我不怎麽喜歡他的朋友一起買了票，現在只想退」、「我還去問了，壓根不讓我退」、「希望不要開，主動退款，還想圈我們內地的錢」、「反正不能退（票）也不會去看了」。
王子上海音樂會還有粉絲福利 可一對一拍照
而王子上海音樂會票價為1299、999、699人民幣（約新台幣5610、4314、3018元），不同票價還提供不同的粉絲福利，包含一對一合照、官方海報、簽名海報等等。《NOWNEWS今日新聞》詢問王子經紀人關於音樂會是否如期舉行一事，至截稿前暫未獲得回應。中國主辦單位魔方演藝今日下午2點則在微博公告演唱會取消，表示會全數退票。
粿粿3年前答應范姜彥豐求婚！王子反應被挖出 粉絲驚：細思極恐
