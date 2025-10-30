我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王子昨日道歉聲明承認與粿粿有私情。（圖／王子IG@prince_pstar）

▲王子上海音樂會分成3種價位，還有不同的粉絲福利。（圖／微博＠王子邱勝翊亞洲後援會）

▲范姜彥豐（左）昨日公開指控老婆粿粿（右）婚內出軌王子。（圖／粿粿IG@meigo.c）

男星王子（邱勝翊）昨（29）日遭指控介入好友粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐的婚姻，成為第三者。而王子11月16日將在上海舉行小型演唱會，開唱倒數剩17天，卻發生不倫戀醜聞，讓許多中國歌迷心碎，紛紛在小紅書、微博發文詢問：「可以退票嗎？」還有粉絲痛批王子「塌房」成為劣跡藝人，崩潰地說：「反正不能退（票）也不會去看了」。范姜彥豐昨日公開指控老婆粿粿出軌王子，他心碎地說：「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑」。而王子隨後也出面道歉，坦承確實在粿粿談離婚協議的期間過度關心她，「超過了朋友間應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤 沒有藉口」。雖然王子火速出面道歉想要止血，但仍舊掀起一波抵制潮，痛批他破壞別人家庭。而王子的上海音樂會即將在11月16日舉行，門票已經販售完畢，許多當初搶到票的中國粉絲看清王子真面目，紛紛喊話想退票。有中國粉絲在小紅書發文，崩潰地說：「王子邱勝翊的上海音樂會會取消嗎？都塌房了，大麥（售票單位）票都不給退，好無語啊」。其他歌迷看了也紛紛氣憤留言，「真的白瞎了我還帶我不怎麽喜歡他的朋友一起買了票，現在只想退」、「我還去問了，壓根不讓我退」、「希望不要開，主動退款，還想圈我們內地的錢」、「反正不能退（票）也不會去看了」。而王子上海音樂會票價為1299、999、699人民幣（約新台幣5610、4314、3018元），不同票價還提供不同的粉絲福利，包含一對一合照、官方海報、簽名海報等等。《NOWNEWS今日新聞》詢問王子經紀人關於音樂會是否如期舉行一事，至截稿前暫未獲得回應。