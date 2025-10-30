我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）非法賭博風波持續延燒，包括邁阿密熱火後衛洛齊爾（Terry Rozier）與拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）皆因涉嫌違反聯盟賭博規範遭逮捕。聯盟隨後也宣布，2人將被列入「無薪留職」名單，薪資暫停發放，事件迅速引發球員工會強烈不滿，認為這違反比例原則。根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，洛齊爾被控在2023年3月涉嫌向共犯提供內部資訊，協助對方下注並獲利。檢方指出，涉案比賽中他出賽時間有限，使押注其「數據表現低於預期」的賭徒獲得巨額獎金。此案被外界形容與2024年遭永久禁賽的前多倫多球員波特（Jontay Porter）案性質相似。而拓荒者總教練畢拉普斯也同樣涉入非法賭博風波，已經離開拓荒者執教的崗位，正在接受調查中。根據《美聯社》報導，洛齊爾本季年薪2660萬美元（約新台幣8.2億元），聯盟已將其未發放薪資凍結於信託帳戶，若最終證明清白並重返球場，將全數補發。然而，NBA球員工會（NBPA）強調，聯盟此舉違反「無罪推定」原則及勞資協議規定，已決定正式提出申訴。工會聲明指出：「我們支持維護比賽公正性，但在未經審判前就取消薪資支付，損害球員權益，這是不被接受的。」另一方面，與拓荒者簽約至2026-27賽季的畢拉普斯，其700萬美元薪資同樣遭到暫停發放，需待FBI調查結果出爐後再決定是否補償。除了賭博風波，洛齊爾近期也因稅務問題登上新聞。美國國稅局（IRS）曾於2023年在佛州布勞沃郡登錄一筆「800萬美元稅務留置權」，但其律師特拉斯蒂（Jim Trusty）澄清，實際僅少繳9000美元稅款，現已全數補繳。