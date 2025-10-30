我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Yesavage，全名Trey David Yesavage，2003年7月28日出生於美國賓州波茨鎮（Pottstown），成長於距費城約80公里的Boyertown，是家中三兄弟的長子。（圖／美聯社／達志影像）

▲耶薩維奇的最大武器是他那顆指叉球（splitter）。他的投球角度極高，釋球點高達7.09英尺（2.16公尺）、手臂角度達63度。（圖／美聯社／達志影像）

22歲的多倫多藍鳥菜鳥投手耶薩瓦吉（Trey Yesavage）在美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）書寫屬於自己的傳奇。今年球季只花了160天，這位出身賓州的右投手，不僅在短短半年內從1A一路飛昇至大聯盟，還在世界大賽創下新秀歷史紀錄。耶薩瓦吉身高又有188公分，投球角度極高，出手點達7.09英尺（2.16公尺），指叉球就像從摩天大樓上扔下來的，靠著此球路三振大谷翔平，讓整個北國瘋狂。《NOWNEWS》也整理他生涯背景、大聯盟履歷、創下紀錄，以及指叉球有威力的原因，供讀者參考。在世界大賽G5，耶薩瓦吉主投7局只丟1分，三振了道奇隊首發陣容中的全部九名打者，成為世界大賽歷史上第三位三振對手首發陣容全部擊球者的投手，前兩位分別是2001年世界大賽第二場的蘭迪·強森（Randy Johnson）和1968年世界大賽第一場的鮑勃·吉布森（Bob Gibson）。另外，他單場讓道奇隊打者揮棒落空23次，這是自投球追蹤技術應用以來，世界大賽單場比賽中投手逼迫打者揮棒落空次數最多的紀錄（2008年）。Yesavage，全名Trey David Yesavage，2003年7月28日出生於美國賓州波茨鎮（Pottstown），成長於距費城約80公里的Boyertown，是家中三兄弟的長子。父母Dave與Cheryl，以及弟弟Cole、Chase一直是他背後的精神支柱。他在接受Sportsnet採訪時，激動落淚地說：「他們是我能站在這裡的原因，我愛你們。」出身於East Carolina University（東卡羅來納大學）的他，在大學最後一年繳出11勝1敗、防禦率2.03、145K的壓倒性成績，被評為全美第一隊與AAC年度投手，並在2024年MLB選秀會上以第20順位被多倫多藍鳥隊挑中。簽約金417.5萬美元。2025年球季，耶薩瓦吉從1A登上大聯盟僅用了160天：4月8日：在1A登板（Dunedin Blue Jays）5月20日：升上高階1A（Vancouver Canadians）6月12日：升上2A（New Hampshire Fisher Cats）8月14日：升上3A（Buffalo Bisons）9月15日：登上大聯盟，首戰對光芒，5局9K破藍鳥新人首戰紀錄在小聯盟四層級合計投出98局、160次三振，僅用了半季時間就登上頂峰。耶薩瓦吉大聯盟例行賽僅出賽3場（1勝、防禦率3.21、14局16K），卻在季後賽化身「王牌」。10月5日 ALDS G2 對洋基：5.1局無安打、11K，締造藍鳥季後賽單場最多三振紀錄，成為MLB史上最年輕的無安打季後賽先發投手。10月13日 ALCS 初登板：雖被打爆失5分，但在G6再度復仇，5.2局2失分奪勝。10月29日 世界大賽G5 對道奇：7局12K無保送，只失1分，以壓倒性內容讓藍鳥3：2聽牌。這場比賽，他讓大谷翔平在3局遭到一顆銳利的指叉球（splitter）三振。這一戰耶薩瓦吉送出12次三振、0保送，超越1949年道奇傳奇Don Newcombe（11K）的紀錄，成為世界大賽史上新秀最多三振紀錄保持人。他還與Sandy Koufax並列，成為僅有的兩位在世界大賽前五局就飆出10K的投手，並是史上第一位在單一季後賽兩度達成10K的新人投手。根據數據追蹤，耶薩瓦吉在G5製造了23次揮空（whiffs），是2008年開始追蹤以來世界大賽最多的一場。耶薩瓦吉的最大武器是他那顆指叉球（splitter）。他的投球角度極高，出手點達7.09英尺（2.16公尺）、手臂角度達63度，僅次於韋蘭德（Justin Verlander）與華裔加拿大同鄉Jonah Tong，是整個大聯盟最難辨識的出手之一。耶薩瓦吉的速球可達96英里（154公里），平均坐落於94-95英里之間，搭配中段80英里的滑球與指叉球，以及低速曲球，形成橫向與縱向兼具的致命組合。藍鳥老將巴西特（Chris Bassitt）笑說：「他就像從CN塔（加拿大國家電視塔）上在丟球，這角度是全聯盟唯一的。」而洋基主帥布恩（Aaron Boone）則坦言：「那顆指叉球根本不像人類投出來的，我們完全沒答案。」連隊友高斯曼（Kevin Gausman）都自嘲：「我自認有很好的指叉球，但他的更好。」耶薩瓦吉在2025季後賽已累積34次三振，打破瓦卡（Michael Wacha）保持的新人季後賽最多K紀錄，也成為藍鳥史上最年輕的世界大賽先發投手。從4月的佛州聯盟到10月的道奇球場，他只花了160天。這位出身小鎮的年輕投手，如今成為全加拿大的驕傲。全名：Trey David Yesavage出生日期：2003年7月28日（22歲）出生地：美國賓夕法尼亞州波茨鎮（Pottstown）家庭背景：父母為Dave與Cheryl Yesavage，有兩位弟弟Cole與Chase身高／體重：約188公分／95公斤投打習慣：右投左打目前球隊：多倫多藍鳥（Toronto Blue Jays）背號：39