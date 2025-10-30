我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天桃猿魔神樂本季奪下13勝，台灣大賽防禦率僅0.75，是球隊奪冠功臣。（圖／記者林柏年攝）

▲樂天桃猿洋投波賽樂因手肘傷勢無緣參與台灣大賽，但球隊已經在評估續約可能性。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.10.27）

▲樂天洋投凱樂在831洋將大限前加盟，台灣大賽未登板即隨隊封王。（圖／記者路皓惟攝）

▲樂天洋投桃猿威能帝是年度MVP熱門人選，但因提前返國休養，確定不出席頒獎典禮。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.10.27）

甫奪下中華職棒36年台灣大賽冠軍的樂天桃猿，11月2日將舉辦封王遊行，不過陣中4位洋投威能帝（Pedro Fernandez）、魔神樂（Marcelo Martinez）、波賽樂（Beau Sulser）以及凱樂（Caleb Baragar）皆不參與。桃猿副領隊礒江厚綺表示，4位洋投皆以陸續返回母國休養。另外，年度MVP熱門人選威能帝也不會出席11月5日舉行的中職年度頒獎典。桃猿本季以全年第3取得季後賽門票，首輪「讓2追3」淘汰年度第2統一7-ELEVEn獅，台灣大賽更以4勝1敗擊退中信兄弟，奪下隊史第8冠、球團史首冠。本季桃猿共啟用5位洋投，季初4人分別是威能帝、魔神樂、波賽樂以及霸鉧德（Jonathan Bermudez），在831洋將登錄大限前，決定割捨霸鉧德，改註冊新洋投凱樂。「右護法」威能帝本季在中職大殺四方，出賽26場，拿下15勝2敗、防禦率2.01、送出168次奪三振，榮獲年度勝投王、三振王。季後賽首輪G2，威能帝雖然表現不佳，但球隊靠打線續命，並一路戰到G4「生死戰」，威能帝「中1日（距離前次登板僅休息1日）」登板，並成功復仇，後援2局無失分，拿下1場後援勝。在台灣大賽上，威能帝扛下G2、G4先發，主投13局僅失2分，防禦率1.38，並奪下台灣大賽MVP。「左護法」魔神樂本季出賽25場，拿下13勝8敗，防禦率2.51。季後賽首輪，魔神樂出賽2場，1先發、1中繼，共投7.1局失2分，防禦率2.45。魔神樂在台灣大賽扛G1、G5先發，共投12局失6分（1分責失），防禦率0.75。波賽樂本季出賽16場，拿下6勝7敗，防禦率3.89。季後賽首輪，波賽樂在G2中繼1.2局無失分，隨後「中1日」在G4登板先發，主投4局失2分。但波賽樂因手肘傷勢，最後無緣台灣大賽，只能在場邊當啦啦隊。凱樂在831洋將大限前加盟，共出賽3場，拿下1勝1敗，防禦率3.52。凱樂原定是台灣大賽G4先發，不過受雨勢影響，由威能帝頂替，改為備戰G6，但桃猿提前在G5封王，凱樂未有出賽紀錄。桃猿今日公布遊行參與名單，除了赴日進修的曾豪駒、林英傑、賴胤豪、許賀捷外，陣中4位洋投都不在名單中。桃猿副領隊礒江厚綺表示，4位洋投皆以陸續返回母國休養。礒江指出，接下來將與4位洋將談約，評估明年續留的可能性。另外，11月5日舉行的中職年度頒獎典禮，奪下勝投王、三振王的威能帝，是年度MVP熱門人選，但因回國休養，不會出席典禮。