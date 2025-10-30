我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職籃（National Basketball Association）達拉斯獨行俠替補後衛威廉斯（Brandon Williams）首度在媒體前公開發聲，對於自己因涉嫌持有大麻遭逮捕一事表示道歉。他強調自己會「負起全部責任」，並希望外界將焦點回到球隊身上。根據《The Dallas Morning News》報導，威廉斯於10月25日（週六）在達拉斯-沃斯堡國際機場（DFW Airport）被警方逮捕。當時TSA安檢人員發現他行李內有一個黑色容器，內含約1.5盎司（約42克）的大麻。警方確認大麻屬於威廉斯所有，並以「持有少於兩盎司大麻」的輕罪將其逮捕。威廉斯向警方表示，那是他的行李，但稱「經理幫我打包，我並不知道裡面有大麻」。目前案件仍在處理中，球隊方面暫未發表評論。威廉斯於週三（對印第安納溜馬賽前）主動發表聲明，向球隊與球迷致歉：「首先，我想為此事道歉。這件事仍在進行中，我無法透露更多細節，但我知道自己成為了球隊的分心因素，尤其是在球隊開季0勝2敗的時候，這不是理想時機。我會承擔全部責任，並向前看。」他強調，自己會以行動彌補錯誤，並希望事件盡快落幕。獨行俠主帥基德（Jason Kidd）透露，威廉斯之所以缺席前兩場比賽，是因為他回到家鄉參加一位高中隊友的告別式。這位好友在9月底因白血病去世。積德表示：「他是去參加朋友的葬禮，卻發生了這樣的事，這是他必須面對的難題。我們會在旁支持他，幫助他度過這段時間。」年僅25歲的威廉斯目前進入NBA第4個賽季、效力獨行俠第3年。上季在厄文（Kyrie Irving）因膝蓋十字韌帶撕裂報銷後，他曾頂上先發控球位置，在33場比賽中場均8.3分、2.3助攻，幫助球隊打進附加賽，並在4月獲得標準合約。本季他仍留在名單中，合約為230萬美元，其中僅有20萬美元受保障；若留隊至明年1月10日，保障金額將提升至85萬美元。開季至今，他僅出賽兩場、上場時間平均9.5分鐘，尚未得分。