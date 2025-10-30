洛杉磯湖人近期飽受傷兵困擾，不過根據《ESPN》記者Dave McMenamin與《The Athletic》報導，主帥雷迪克（JJ Redick）於今（30）日賽前更新了球隊最新傷勢進度，指出「詹皇」詹姆斯（LeBron James）最快將於11月第二或第三周復出，而唐西奇（Luka Dončić）也有望在「未來1、2場比賽」回歸。
詹皇11月中旬回歸 唐西奇即將復出
詹姆斯今年開季前熱賽階段就傳出有坐骨神經痛的情況，因此未能趕上開季，此前ESPN的報導傳出他可能是會11月中旬回歸，目前McMenamin更新的狀況也相差不遠，最晚在11月第3周就可以歸隊。
至於唐西奇在開季打出火燙的表現後，傳出左手指和左腿挫傷，但目前他的腫脹程度已有所消退，未來1、2場比賽內就有望回歸，這對於湖人來說是好消息。
湖人隊傷兵名單與預估回歸時程
里夫斯扛起主控重任 維持湖人戰績
在詹姆斯與唐西奇雙雙缺陣期間，里夫斯（Austin Reaves）臨危受命擔任主要持球者，並與新援艾頓（Deandre Ayton）展現驚人默契。近兩場比賽，里夫斯合計攻下92分與14助攻，多次透過擋拆配合助攻Ayton得分。
里夫斯賽後表示：「艾頓非常願意傾聽我們的建議，無論是我、Luka、LeBron還是教練團，他都會吸收再提出自己的想法。我們讓他有發聲權，這讓整體配合越來越好。」
|球員
|傷勢
|目前狀態
|預估回歸時間／進度
|詹姆斯
|坐骨神經痛
|本周將再度接受評估，訓練逐步恢復中
|11月第2～第3週（中旬）
|唐西奇
|左手指扭傷＋左腿挫傷
|左手腫脹已消退至原本1.5倍，未隨隊出征客場之旅
|未來1～2場比賽內可望回歸
|海斯
|左膝不適
|已升級為「可出賽」狀態，今戰回歸
|已復出
|史馬特
|右股四頭肌挫傷
|持續治療，連續第2場缺陣
|待定
|蒂耶羅
|膝蓋舊傷（菜鳥）
|已獲准參與場上對抗訓練，將加入G League南灣湖人進行5對5
|逐步復健中
