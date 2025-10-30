我是廣告 請繼續往下閱讀

球員 傷勢 目前狀態 預估回歸時間／進度 詹姆斯 坐骨神經痛 本周將再度接受評估，訓練逐步恢復中 11月第2～第3週（中旬） 唐西奇 左手指扭傷＋左腿挫傷 左手腫脹已消退至原本1.5倍，未隨隊出征客場之旅 未來1～2場比賽內可望回歸 海斯 左膝不適 已升級為「可出賽」狀態，今戰回歸 已復出 史馬特 右股四頭肌挫傷 持續治療，連續第2場缺陣 待定 蒂耶羅 膝蓋舊傷（菜鳥） 已獲准參與場上對抗訓練，將加入G League南灣湖人進行5對5 逐步復健中

洛杉磯湖人近期飽受傷兵困擾，不過根據《ESPN》記者Dave McMenamin與《The Athletic》報導，主帥雷迪克（JJ Redick）於今（30）日賽前更新了球隊最新傷勢進度，指出「詹皇」詹姆斯（LeBron James）最快將於11月第二或第三周復出，而唐西奇（Luka Dončić）也有望在「未來1、2場比賽」回歸。詹姆斯今年開季前熱賽階段就傳出有坐骨神經痛的情況，因此未能趕上開季，此前ESPN的報導傳出他可能是會11月中旬回歸，目前McMenamin更新的狀況也相差不遠，最晚在11月第3周就可以歸隊。至於唐西奇在開季打出火燙的表現後，傳出左手指和左腿挫傷，但目前他的腫脹程度已有所消退，未來1、2場比賽內就有望回歸，這對於湖人來說是好消息。在詹姆斯與唐西奇雙雙缺陣期間，里夫斯（Austin Reaves）臨危受命擔任主要持球者，並與新援艾頓（Deandre Ayton）展現驚人默契。近兩場比賽，里夫斯合計攻下92分與14助攻，多次透過擋拆配合助攻Ayton得分。里夫斯賽後表示：「艾頓非常願意傾聽我們的建議，無論是我、Luka、LeBron還是教練團，他都會吸收再提出自己的想法。我們讓他有發聲權，這讓整體配合越來越好。」