美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）第121屆世界大賽戰況白熱化，洛杉磯道奇與多倫多藍鳥展開激戰，場場扣人心弦。除了場上的球員表現，藍鳥休息區裡一項閃亮又繽紛的「全壘打外套」，成功吸引了全球球迷目光。每當藍鳥球員敲出全壘打回到休息區時，除了隊友的熱烈歡呼，打者還會被披上這件意義非凡的外套，它不僅是慶祝道具，更承載了這支球隊的文化精神、多元背景以及重生的歷程。這件傳奇全壘打外套的故事，起始於2021年球季中。當時藍鳥隊在客場征戰，整體氣氛略顯緊繃，球隊的西班牙語翻譯勒布朗靈機一動，想出一個能有效凝聚隊內來自世界各地球員的創意，設計出一件象徵團結的「榮耀外套」。勒布朗設計的這件外套，特別繡上了球員們的母國國旗與城市符號，以此展現藍鳥隊伍中豐富多元的文化背景。2021年7月29日，在波士頓紅襪主場芬威球場（Fenway Park），這件外套首次亮相。從那一刻起，藍鳥隊每敲出一發全壘打，打者就會穿上它接受全隊慶賀，「全壘打外套」正式成為球隊的象徵儀式。不過，這項傳統的延續並非一路順風。在2022年外卡系列賽中，藍鳥隊慘遭西雅圖水手逆轉淘汰，那個失落的球季，讓這件充滿儀式感的外套也隨之淡出了人們的視線。整個2023年球季，這項儀式幾乎消失無蹤。直到2024年春訓，藍鳥球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在隊內會議中主動提議，讓這項傳統得以重生。他當時說：「我們一起決定要把那件外套帶回來。」於是，象徵團結的「Home Run Jacket」重新現身藍鳥休息區，成為球員之間的強大精神連結。這件全壘打外套的設計細節充滿巧思，絕非隨意拼湊。袖口上印有「THE BLUE JACKET」字樣，而背面則繡著西班牙語「La Gente del Barrio」，意為「社區裡的人們」。這句話象徵著藍鳥球隊如同鄰里般緊密團結，無論球員來自哪個國籍、說著何種語言，他們都是同一個大家庭的一份子。外套上除了加拿大與美國國旗外，還能看到拉丁美洲、亞洲甚至歐洲等全球各國家的旗幟，像是巴西、日本、希臘等，充分展現了球隊來自全球的多元背景與文化融合。每一塊繡章、每一面旗幟都代表著一段故事，也象徵了藍鳥球員們在同一件外套下，懷抱著共同的信念。