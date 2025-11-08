《NOWNEWS今日新聞》今（8）日為讀者整理今天娛樂新聞搶先看：范姜彥豐揭婚變後，網路再流出「疑似王子與粿粿裸擁」照片，名嘴巫嘉芬節目比對稱與女方住家衛浴相似度高，但徵信社執行長謝智博嚴正澄清未掌握任何不雅影像，籲外界勿再散布；陳零九遭「閃兵」風波後演藝暫停，其經營5年的服飾潮牌宣布「收攤休息」、進入全館出清；香港天王郭富城昨晚抵達高雄，沿途與粉絲握手自拍、今起緊鑼密鼓彩排，並直達麻辣鍋店報導，將於週末高雄巨蛋連唱2晚。

資深媒體人巫嘉芬在節目《57爆新聞》展示網傳「疑似王子與粿粿親密照」，稱照片中的瓷磚、鏡面與燈具設計「與女方IG曾曝光的浴室相似度極高」，引發熱議；惟她也強調「有幾分證據說幾分話」。對於最新謠言，徵信社執行長謝智博嚴正否認「並無任何裸照或影片」，呼籲外界停止煽動與二度傷害，回歸司法與當事人協商，網友亦提醒切勿違法轉傳爭議影像。

陳零九投資的服飾潮牌IG宣布「這次來到最後一款」，啟動全館出清、庫存售完為止，文末感謝老闆5年來信任與創作空間；其經紀人回應品牌「決定先休息」，該潮牌成立以來生意穩定、曾創年營業額破千萬，陳零九全盛期跨足餐飲、公仔、密室逃脫等多項副業，如今多已結束或淡出，外界關注他後續事業布局。

李多慧在 Threads 發長文，回顧自2023年加入中職啦啦隊、2024環島、今年跨足電影等挑戰，直呼「每天都很勇敢也很幸福」，並向粉絲喊話「謝謝台灣，我會永遠愛你」。她還開放粉絲猜測明年挑戰，承諾猜中者送禮物；經紀人也透露她「接下來在台灣還會有很多活動」。

