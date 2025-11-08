《NOWNEWS今日新聞》今（8）日為讀者整理今天娛樂新聞搶先看：范姜彥豐揭婚變後，網路再流出「疑似王子與粿粿裸擁」照片，名嘴巫嘉芬節目比對稱與女方住家衛浴相似度高，但徵信社執行長謝智博嚴正澄清未掌握任何不雅影像，籲外界勿再散布；陳零九遭「閃兵」風波後演藝暫停，其經營5年的服飾潮牌宣布「收攤休息」、進入全館出清；香港天王郭富城昨晚抵達高雄，沿途與粉絲握手自拍、今起緊鑼密鼓彩排，並直達麻辣鍋店報導，將於週末高雄巨蛋連唱2晚。
資料來源：粿粿IG、李多慧IG
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
