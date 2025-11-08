范姜彥豐在上個月29日指控粿粿婚內出軌王子（邱勝翊）後，粿粿與王子也先後發文認了出軌，粿粿還發影片與范姜彥豐隔空交火，婚變風波持續延燒。而在6日，有「凍齡美魔女」封號的59歲藝人胡文英也於Facebook發文提到該事件，並透露自己也曾在婚姻中遭遇背叛，發現前夫與朋友發生關係，感嘆：「雖然真相很心痛，但也讓我學會勇敢面對自己，重新愛自己」。
胡文英6日在FB發文提及范姜彥豐與粿粿的婚變風波，表示能體會范姜彥豐站出來公開自己被戴綠帽的原因，「男生要有多大的勇氣才能站出來，代表他承受了多大的痛苦與撕心裂肺，被自己的好友與老婆同時背叛，老婆卻發誓絕無背叛外遇，當事實真相赤裸裸的呈現，如何承受得起」。
胡文英自爆曾被前夫及朋友背叛：有些感情努力也無法挽回
胡文英接著透露自己也曾發生過同樣情況，「前夫與朋友發生關係被我察覺，前夫也同樣發誓絕對沒有背叛我，我為了讓他回心轉意也找了徵信社查明真相，但我依舊挽回不了這段感情」，並感嘆：「只有身處在深淵中的人才能感受到那種無力，但有些感情，即使努力，也無法挽回」。
不過胡文英也表示雖然得知真相後非常心痛，但那也讓她學會了勇敢面對自己、重新愛自己，「面對過去，不是為了讓別人承認錯誤，而是讓自己重新站起來，活出尊嚴和力量」。
胡文英揭心痛過往 網友鼓勵：過好自己就是最好報復
許多網友看到後，也紛紛為她鼓勵，「人生不同的選擇，就是不同的命運，既然選了自己要走的路就好好向前行吧」、「過好自己就是對背叛者最好的報復」、「保重，向前看」、「人生本無常，願事事順心」等。
資料來源：胡文英FB
📌看更多范姜彥豐、粿粿婚變相關新聞
