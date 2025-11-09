雙11不僅電商搶商機，餐飲業者也推出驚喜優惠，尤其吃到飽餐廳更是有各式折扣，包含吃到飽第二人只要111元或是直接每人1111元。也有雙11上網買餐券下殺6折，或者雙胞胎一同吃鍋，享「黑毛豬肉套餐買一送一」。本文整理全台共16家包含飯店、餐廳品牌，詳細優惠資訊一次看。
🟡飯店（含吃到飽餐廳與其他餐廳）
📍台北喜來登
台北喜來登飯店即日起至11月11日，推出「雙11外帶美食1111元起」快閃優惠，折扣最低達47折，包含爐烤美國肋眼、燒臘點心組、義式雙味比薩組、牛肉壽喜燒組等全品項一律1111元起。
菜色包含The Deli的「肋眼牛排組」，只要1111元即可外帶爐烤美國肋眼、燻鮭魚凱薩沙拉與松露薯條超人氣組合；比薩屋則有「義起吃比薩組」，由世界級比薩大師打造波隆那火腿開心果比薩與皇后比薩；SUKHOTHAI餐廳有「泰精選套餐」以月亮蝦餅、辣味脆皮雞與椰汁紅咖哩雞組成四人分享餐，雙11之前外帶，通通1111元起、折扣後平均最低47折起，即日起至11日於官網購物平台開賣，數量有限售完為止。
搶雙11商機還結合「普發萬元」政策，自11月10日至30日推出「萬元聚餐優惠」，主打「8人吃到飽不超支」概念，十二廚自助餐廳「萬元聚餐專案」平日晚餐時段8人同行僅需1萬元，由韓國明星主廚KAI領軍，帶來一系列韓國經典美饌，包括「松葉蟹、生猛海鮮、爐烤牛排吃到飽」與啤酒無限暢飲。專案需於線上預訂並完成訂金預付，優惠名額有限、額滿即止。
📍台北萬豪酒店「Garden Kitchen」
台北萬豪酒店表示，搶搭雙11及普發萬元商機，11月3日至11月17日推出「1+1好食成雙」優惠，吃到飽餐廳「花園廚房Garden Kitchen」，周一至周五午間每人原價1280元+10%，雙人同行享第2人優惠加購價111元+10%，平均下來等於每人766元，等於下殺5.4折優惠。
被譽為台北最美Semi-Buffet的Garden Kitchen，半開放式廚房打造五大主題區，像是滿載當季澎湃海味的「極鮮海物Bar」，有螃蟹、燙白蝦等食材不定時更換推出；「熱享美饌區」現點現做供應現烤維吉尼亞火腿、鹽烤挪威鮭魚、德式豬腳；甜點類也有台北萬豪點心房每日手作精緻糕點、千層鬆餅、法式Bon Bon棒棒糖與哈根達斯冰淇淋。
📍台中日月千禧酒店「饗樂全日餐廳」
台中日月千禧酒店也有雙11特惠，3樓的饗樂全日餐廳自助百匯11月10日~11月14日的平日
周一至周五午、晚餐時段，用餐可享每位1111元特價，約8. 5折，菜色含括有現切爐烤牛排、豐盛海鮮冷盤、豪華刺身、 主廚現點現做料理、東西方創意美食等，再搭配上夢幻甜點，紅白酒 、生啤酒無限暢飲。
而24樓的極炙牛排館，11月11日當天午、晚餐時段，也推出超人氣美國極佳級肋眼牛排套餐(每套價值2980元+
10%)，只要加價1111元即可再加點一套(兩人可加點一 套、四人可加點兩套，以此類推。
📍台北遠東香格里拉飯店「遠東Cafe」
台北遠東香格里拉現正推出線上旅展，並將於11月11日雙11當天加碼優惠，限時加碼推出的「雙11限時超閃優惠」。此快閃活動主打最受歡迎的遠東Café自助餐券，其中折扣最高的是「周一至周四自助晚餐」雙人券，原價3696元，優惠價2222元，等於下殺6折。
此外，閃購優惠還包含「周一至周四自助午餐」單人券，原價1738元，約享64折優惠價1111元，以及適合周末使用的「周五至周日自助下午茶」雙人券，原價2816元，優惠價1888元，約享67折。此限時優惠數量有限，售完為止，饕客務必把握機會搶購。搶購連結參考官網。
📍仲信金鬱金香酒店「品東西」
台中北屯的四星級仲信金鬱金香酒店的自助百匯餐廳「品東西」（位於品臻樓二樓），迎接雙11推優惠，即日起至11月30日之平日，成人午/晚餐每客超值價611元（原價700元），暢吃海鮮日料區、中式熱炒區、現切區、沙拉水果區、飲料冰品西點區等，經典菜色還有每日限定義大利麵、炙壽司到瑞士頂級莫凡彼冰淇淋與柏克金生啤酒，全部吃到爽。
📍嘉義福容voco酒店「田園西餐廳」
嘉義福容voco酒店的雙11餐飲優惠活動自11月10日起陸續登場，田園西餐廳推出主廚精選主餐限時優惠，原價1380+10%的主餐只要1111元即可享用，等同73折。推薦品項「法式燉羊膝」以紅酒與香草慢燉，羊膝軟嫩入味、醬汁濃郁，彷彿把歐洲鄉村的爐火香氣搬上餐桌。同時可品嚐甫登場的「美墨美食節」自助餐檯，包含墨西哥紅燴辣味牛肉豆子鍋、墨西哥海鮮飯與美式煙燻羊肩肉等。
▲田園西餐廳正推出「美墨美食節」，必吃餐點包含墨西哥紅燴辣味牛肉豆子鍋、墨西哥海鮮飯與美式煙燻羊肩肉。（圖／嘉義福容voco酒店提供）
📍台北福華飯店
高雄福華飯店表示，迎接雙11，推出許多優惠，像是位在頂樓以優美景觀聞名的Smile One精緻涮涮鍋，11月推出只要四人同桌且身分證號碼中合計有「4個1」，消費滿4000元便能現折1111元；若兩人同行且身分證中有「2個1」，消費滿1500元即可折抵111元。最吸睛優惠則是11月11日當天，只要點選組合餐即可用11元加購梅花豬一份，數量有限、售完為止。
吃到飽餐廳11歲（含）以下兒童免費 秀學生證790元
吃到飽餐廳「麗香苑自助百匯餐廳」則是推出11歲以下吃到飽免費，平日只要大人用餐，即可攜帶兩位11歲（含）以下兒童免費用餐。假日午晚餐則針對學生族群祭出專屬回饋，凡持學生證即可享每位790元且免服務費優惠，限本人使用並需出示證件，團體不適用。
另外，中餐廳珍珠坊「香酥鴨組合餐」也限時優惠，原價1315元，11月全月皆能以1111元優惠價享用，內容包含香酥鴨一隻、蟹肉烤白菜與臘味蘿蔔糕，適合家庭外帶或聚餐享用。而外帶與網購的冷凍港點也同步推出買二送一，贈品為價值200元的叉燒包一盒。而江南春則有凡單點小吃消費滿5000元，即可現折1111元。高雄福華飯店訂位專線:07-2362323轉各餐廳。
📍台北美福大飯店
台北美福大飯店「彩匯自助餐廳」因應雙11到來，下午茶餐券首開假日優惠，原價每位1200元+10%，四人同行每人只要910元，享69折優惠。「午、晚餐券」則推出平日四人同行券及五張、十張一組的單人套券，優惠享75折起，線上購買「平日自助晚餐單人券」五張，加碼贈週五至週日適用的「下午茶餐單人券」一張。
🟡連鎖餐廳
📍金色三麥集團
金色三麥雙11當日限定優惠！買尊享套餐3套就送UMAMI金色三麥英式下午茶3套，優惠套餐券皆為電子兌換券，請先加入會員，即可享受專屬權益。
▪️SPORTS NATION：
全台最潮運動餐廳SPORTS NATION推出人氣SN大拼盤買二送二（每位會員限購一組）；以及酒卡神加碼，買300送300！每組會員最多可購買儲值酒卡1500元，直接送300元酒牆體驗券 5張。
▪️BAC：
BAC門市限定11月11日當天經典巧克力蛋糕買3送3！（買3顆6吋送3顆3.5吋），優惠價2640元（原價 3930），每位會員限購一組。此外，即日起～11月11日官網更祭出限定優惠：購買任一6吋蛋糕現折111元。
📍福勝亭
雙11狂歡季，福勝亭表示，即日起至11月12日，到店出示此活動截圖即享限定優惠！定食爽吃白飯、味噌湯、日式醬菜、蒟蒻飲（口味隨機）。
◾️單人套餐「開運豬排定食＋芝麻牛蒡」199元（原價265元）、現省66元。
◾️雙人套餐「開運豬排定食＋和風咖哩雞肉定食＋和風豆腐＋飲料 x 2」399元（原價565元）、現省166元。
福勝亭小編還在Facebook粉專上建議表示，「外帶的朋友記得先用線上訂購系統預點餐免排隊喔。」
提醒大家，餐點圖片僅供參考；活動限內用/外帶；外送不適用；此活動不可與其他門市優惠合併使用。
📍吉豚屋
台灣吉豚屋即日起至11月11日，推出「爽11超值組」，特價711元，一次可以同時享有豬、雞、魚、蝦的組合，搭配解渴解膩的日式無糖綠茶與果漾芭芒柳，點購該組合餐再送「吉豚屋招牌小燈」，數量有限，送完為止。此外，「111加購豪爽組」同步登場，點購任一主餐，只要加價111元，即可享有酥脆唐揚雞、竹筴魚與指定飲品的豪華小組合。
📍這一鍋集團
這一鍋11月21日前推出「1越多肉越多」，只要成為會員並內用，整桌身分證字號中「1」的數量越多，集滿8個1送仙馥牛肉三拼盛宴（價值918元），集滿5個1招待伊比利梅花豬（價值398元）。
▪️燒肉同話：推出「有1就換肉」雙11燒肉任務（11月30日結束），會員本人身分證字號有2個1招待松阪豚1份（價值180元），有3個1送澳洲和牛板腱1份（價值480元），如果一次對中4個1，就能免費享用A5日本和牛金磚1份（價值680元）。另11月11日當日更加碼，凡身分證字號中含有4個1，只要點滿用餐人數套餐，即可現折1111元。
▪️這一小鍋：在11月11日當日貼心推出「單身限定 買醉必備」暖心小禮，點購元氣燒酒雞時，出示會員票券，即可免費獲得1罐米酒。
▪️韓啵韓式料理：11月迎來品牌生日慶，節日加乘推出「雙11同樂」與「感恩分享」兩波回饋。第一波活動會員憑專屬優惠券，可享指定豆腐煲第2鍋111元優惠，最高可現省207元；第二波則祭出會員憑優惠券可用22元、44元加購啵啵感恩炸半雞或全雞。
📍SUKIYA
日本丼飯SUKIYA表示，即日起至11月30日，使用foodpanda外送優惠碼「天天爽」，爽吃牛丼、牛燒肉、咖哩消費滿320元，可享「天天65折」優惠，最高現省120元。
提醒大家，優惠碼數量有限兌完為止；實際活動詳情及辦法以foodpanda結帳真面為主；商品圖片僅供參考，商品以各店舖實際供應為準；foodpanda合作店舗詳細請參閱官網店舗資訊。
📍舞古賀鍋物
高雄在地經營九年的知名火鍋品牌「舞古賀鍋物華榮店」，今年特別響應台灣雙胞胎日，即日起至11月11日，推出雙胞胎來店用餐即可享「黑毛豬肉套餐買一送一」優惠。
舞古賀鍋物表示，此次活動選用優質的台灣黑毛豬肉，肉質鮮甜軟嫩、油花分布均勻，深受饕客喜愛。黑毛豬套餐依份量不同，售價分別為 380元、550元與730元，同桌限贈送一組。
資訊來源：台北萬豪酒店、台北喜來登飯店、台中日月千禧酒店、高雄福華飯店、台北遠東香格里拉、嘉義福容voco酒店、仲信金鬱金香酒店、台北美福大飯店、金色三麥、這一鍋、吉豚屋、福勝亭、SUKIYA、foodpanda
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
