2025年亞洲職棒交流賽最終戰今（9）日14點05分開打，地主樂天桃猿歷經昨戰投打好表現，3：1擊敗日職樂天金鷲後，今戰改面對韓職KT巫師，於桃園上演另類台韓大戰，樂天桃猿派出22歲火球男曾家輝先發，KT巫師則由年輕強投金蝀炫應戰。《Nownews今日新聞》整理賽程、樂天桃猿、KT巫師2隊球員名單、啦啦隊班表，以及轉播資訊供各位讀者參考。
🟡2025年亞洲職棒交流賽完整賽程
🟡2025年亞洲職棒交流賽Day3相關報導
🔥KT巫師啦啦隊「8金釵」誰最強？球迷都推她：零死角、個性反差萌
🔥亞洲職棒交流賽／桃園5級怪風！飛球吹成長打 KT巫師總教練傻眼
🟡樂天桃猿總教練、出賽球員陣容一覽
📍總教練： 古久保健二
📍投手：王奕翔、舒治浩、劉家翔、陳克羿、鍾亦恩、李柏毓、曾家輝、邱駿威、陳世展、林子崴、賴胤豪、王志煊、莊昕諺、林華偉、盧冠宇、賴威誠、李家明
📍捕手：宋嘉翔、邱勝宥、毛英傑
📍內野手：梁家榮、陳佳樂、杜禹鋒、張趙紘、董順傑、曾冠傑、劉子杰、游承勳、許賀捷、李勛傑
📍外野手：洪敏暘、邱鑫、林立、林政華、何品室融、林禹叡、鍾玉成
🟡KT巫師總教練、出賽球員陣容一覽
📍總教練： 李強喆
📍投手：林浚亨、全庸柱、金蝀炫、孫東賢、朴健祐、韓次賢、元相鉉、崔容俊、李俊明、尹相寅、權成俊、朴志壎
📍捕手：趙大賢、姜炫宇、金珉錫
📍內野手：姜旼星、吳瑞珍、尹俊赫、張埈元、崔東熙、孫敏皙、李庸絃、李康玟、金建輝、李宰源
📍外野手：安致永、李正勳、劉俊奎
🟡2025年亞洲職棒交流賽購票資訊
指定售票傳送門： ibon售票系統
本次2025年亞洲職棒交流賽，主辦單位桃園市政府體育局特別推出「桃園市民免費兌票活動」，凡桃園市民或就讀桃園市各級學校之學生，可憑身分證、戶口名簿或學生證，現場兌換西上K/L/M區門票乙張（限量400張）。
兌換時間：
・11/7（五）15:35～20:00
・11/8（六）14:05～19:00
・11/9（日）11:05～16:00
注意事項：
・票券限當日使用
・一人一證限換一張，不得代領
・孩童須出示健保卡及戶口名簿
🟡2025年亞洲職棒交流賽啦啦隊班表
應援團也同步登場，包括中職樂天女孩Rakuten Girls、韓職KT巫師的Lady Wiz，將同場競技，其中Lady Wiz所帶來的「魔笛舞」熱潮，又將於今日重現。
KT巫師啦啦隊Lady Wiz來台名單：金海莉、鄭熙靜、李藝斌、金吉娜、金韓璱、李今珠、申洗晞、李瑞允
🔥魔笛舞到底紅什麼？源自KT巫師啦啦隊 只能「背對球迷跳」有原因
見面會時間：
🟡2025年亞洲職棒交流賽轉播資訊一覽
DAZN：3場賽事皆全程轉播（含OTT）
Rakuten TV（日本）：轉播周五、周六含金鷲場次
KT Wiz TV（YouTube）：轉播周五、周日KT巫師出賽場次
|日期
|對戰組合
|場地
|11/7（五）18:35
|KT巫師 1：1 東北樂天金鷲
|樂天桃園棒球場
|11/8（六）17:05
|樂天桃猿 3：1 東北樂天金鷲
|11/9（日）14:05
|樂天桃猿 vs KT巫師
