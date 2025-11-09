《NOWNEWS今日新聞》為讀者整理今（9）日娛樂新聞搶先看：關於粿粿、王子裸照的真實性，誠品徵信社執行長詹哥提出2點原因分析，認為范姜彥豐在浴室裝針孔的可能性低。網紅「Andy老師」被家寧媽媽提告誹謗及違反個資法，獲判不起訴，他卻宣布自己心理壓力大，將消失72小時。郭台銘夫人曾馨瑩今日凌晨發文，否認在婆婆過世後還跟朋友開心慶生。
📌粿粿、王子裸照是真的？徵信社提2關鍵：浴室裝針孔機率不高
女星粿粿背叛老公范姜彥豐、出軌好友王子（邱勝翊），還被名嘴巫嘉芬曝光疑似她與王子裸體在浴室相擁的照片，引起軒然大波。對此，范姜彥豐委託的立達徵信社執行長謝智博已發聲澄清，強調並無掌握關於兩人的裸照。據《TVBS新聞網》報導，徵信社同行詹哥也認為，在浴室裝針孔拍照的可能性低，主要是因為容易被發現，加上針孔還有電量續航力的問題。
📌Andy官司贏了心情卻像在坐牢！宣布去綠島散心 消失72小時
網紅Andy與前女友家寧分手後，因「眾量級CROWD」頻道財務問題多次交鋒，家寧母親甚至提告Andy誹謗與違反《個資法》，經檢方調查後，Andy確定獲不起訴，但昨晚他在影片中坦言長期承受輿論壓力，精神幾近崩潰，「像被關在心理監獄裡」。因此Andy決定消失72小時，前往綠島散心。
📌曾馨瑩婆婆過世還跟關穎慶生？她心碎還原時間軸：並非事實
關穎7日po出幫郭台銘的妻子曾馨瑩慶生的照片，但曾馨瑩的婆婆、郭董媽媽郭初永真6日才剛過世，讓外界誤以為曾馨瑩在婆婆離世後隔天就去找朋友吃飯慶祝，引發批評。對此，關穎強調聚會當天是4日，餐廳員工都可以作證。曾馨瑩今日凌晨也發文還原時間軸，表示婆婆過世後她心情很沉重，「我絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。特此再次鄭重說明」。
資料來源：曾馨瑩IG、Andy YouTube
