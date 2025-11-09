鳳凰颱風將是台灣天氣未來一周最大考驗，氣象專家賈新興表示，依照最新預估路徑，台中至屏東、澎湖可能被颱風暴風圈接觸，宜花東則有豪雨等級以上降雨，共計13縣市有可能在周二或周三（11月11日至11月12日）達停班課標準。

鳳凰颱風周二開始轉彎　最快周三深夜登陸

賈新興向《NOWNEWS》記者指出，鳳凰颱風預計周二開始明顯往北轉向，朝台灣西南海域、澎湖附近前進，轉向的角度會先偏北，周三增加偏東的份量，周三晚上至周四清晨（11月13日），從「苗栗至彰化」沿岸登陸，穿過台灣後，周四從台灣東北部遠離。

▲賈新興說明，鳳凰颱風周二開始北轉，周三晚上至周四清晨，將從「苗栗至彰化」沿岸登陸。（圖／賈新興提供）
13縣市停班課機會較高　颱風雨狂轟宜花東

賈新興說明，若考量停班停課標準，台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、台東、澎湖，在周三有機率因為「暴風圈接觸陸地」宣布停班停課，宜蘭、花蓮、台東則是周二、周三有機會因為「雨量達標」宣布停班停課，實際狀況需由地方政府判定。

賈新興提及，雖然目前颱風路徑預估是登陸台灣西半部，但整體降雨最明顯的範圍，將會是宜花東、屏東山區，因為颱風環流逆時針旋轉帶來的東南風，搭配中央山脈抬升作用，宜花東會出現劇烈雨勢，降雨從周一就會開始，一路延續至周三，周四趨緩。

▲鳳凰颱風周一、周二先替北部、宜花帶來豪雨，周三中南部、花東轉為降雨熱區。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
鳳凰颱風周一海警、周二陸警　會出現共伴效應

賈新興也解釋，鳳凰颱風在台灣西南側時，也就是周一、周二這段期間，會和東北季風出現「共伴效應」，不過主要「共伴效應」的降雨熱區，落在台灣東北部的海面上，並不在台灣陸地，是不幸中的大幸。

賈新興補充，依照目前的預估路徑，鳳凰颱風會在周一傍晚發布海上警報、周二中午左右發布陸上警報、周三深夜至周四清晨間登陸台灣陸地，中南部的雨勢會在周三加大，周四下半天逐漸趨緩。

▲賈新興指出，鳳凰颱風和東北季風的「共伴效應」，主要發生在台灣東北部外海。（圖／賈新興提供）
資料來源：中央氣象署

