▲吳亦凡傳出在獄中絕食身亡。（圖／微博＠糖炒鹽粒）

▲粿粿（左）與王子（右）相擁裸照瘋傳，近日傳出是假照片。（圖／粿粿IG＠meigo.c）

《NOWNEWS今日新聞》整理了今（9）日娛樂焦點：謝侑芯猝逝案持續延燒，黃明志在警局口供曝光，透露和謝侑芯討論拍片內容時，女方表示想洗個澡，沒想到進廁所30分鐘後就身亡在浴缸裡；中國男星吳亦凡2021年因性侵案被捕，近日傳出他在獄中絕食，身體不堪負荷身亡，目前中國官方尚未出面回應；F4合體破局，朱孝天因太常說溜嘴遭排除在外；粿粿、王子相擁裸照日前被瘋傳，近日傳出是假照片，徵信社指出在浴室裝針孔機率不高。網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝，歌手黃明志因為事發當下在現場遭到通緝，而他在警局留下的口供也曝光，他表示當時自己和謝侑芯在討論拍片內容，女方表示想要洗個澡，沒想到進廁所30分鐘後就這樣身亡在浴缸裡。黃明志的律師日前曝光了案件的調查狀況，表示自己和黃明志超過90小時沒見面，會等警方回應後再決定接下來做法。35歲中國男星吳亦凡2021年因性侵案被捕，遭判13年有期徒刑，從此消失在螢光幕前。近日中國有娛樂博主爆料，稱吳亦凡在監獄中絕食，身體不堪負荷身亡；目前中國官方並未出面回應，讓傳聞持續擴大。不過這也是吳亦凡入獄4年來，第5次被傳死亡了，由於中共警方資訊封閉，導致消息真假難分，難以查證。男團F4由言承旭、朱孝天、周渝民（仔仔）、吳建豪所組成，今年7月登上五月天「回到那一天」台北大巨蛋演唱會，掀起一波老團合體潮，而F4的巡演計畫也都安排好，不過因為朱孝天總是在直播中說溜嘴喊卡，據悉目前新歌計畫只有F3，把朱孝天排除在外。女星粿粿背叛老公范姜彥豐、出軌好友王子（邱勝翊），還被名嘴巫嘉芬曝光疑似她與王子裸體在浴室相擁的照片，引起軒然大波。對此，范姜彥豐委託的立達徵信社執行長謝智博已發聲澄清，強調並無掌握關於兩人的裸照。同為徵信社業者的詹哥也提出2點原因，分析在浴室裝針孔拍照的可能性低，主要是因為容易被發現，加上針孔還有電量續航力的問題。中國男星吳亦凡因性侵案入獄服刑4年了，近日出現中國博主爆料，吳亦凡疑似在獄中絕食過世，但中共警政單位目前都沒出面回應。另外，今年4月時，還有一名自稱律師的女子發文，說吳亦凡又被移送到北京朝陽的看守所，因為檢方查出他逃稅3億人民幣（約新台幣13億元），新罪名增加。該律師還稱吳亦凡現在是獄中「頭板」，也就是牢房中的老大，待遇相對其他犯人好上許多。