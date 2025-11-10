鳳凰颱風穿過菲律賓呂宋島後已經逐漸減弱，今（10）日開始慢慢北轉朝台灣而來，強度預計接近台灣時已經變成輕颱，氣象專家林得恩表示，鳳凰颱風還沒來，北部以及東部地區受到東北季風及颱風外圍環流影響，已經開始降雨，且今天越晚風雨越大，有局部豪雨等級以上發生機率。鳳凰颱風預計週三從雲嘉南一帶登陸，屆時全台風雨都有感。
鳳凰颱風還沒到豪雨先來！北部、東部風雨越晚越劇烈
氣象專家林得恩在「林老師氣象站」表示，今日天氣受到東北季風及颱風外圍環流水氣移入的影響，迎風面的基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島降雨機率增高，雨勢越晚越加明顯，目前估計降雨強度在大雨至豪雨等級之間。
林得恩表示，尤其大台北地區及宜花地區雨勢集中、持續且顯著，更有局部豪雨等級以上發生的機會；另一方面，台南以北、基隆北海岸、東半部、恆春半島及各離島局部地區易有平均風6級以上，或陣風8級以上的強風；苗栗至彰化、恆春半島及澎湖有平均風有9級以上，或陣風11級以上發生的機會，各沿海風浪也大，海邊活動要特別注意安全。
鳳凰颱風週三晚間登陸！北部注意豪雨、中南部今晚變天
氣象粉專「觀氣象看天氣」也表示，根據氣象署最新公布路徑，鳳凰週三晚間由嘉南交界登陸，登陸強度預計可以維持輕度颱風等級，隨後在週四白天穿過台灣，並轉化為溫帶氣旋，目前預計今天下半天發布海警、週二上半天發布陸警。
「觀氣象看天氣」提醒，雖然今天以及明天北部、東部還沒在陸警範圍內，但要留意颱風本身環流與東北風共伴，所產生的豪大雨勢，今午後到週二整天降雨最為明顯，兩日累積雨量不排除會超過500毫米以上；中南部則是從今晚起開始會轉為有雨天氣，其中較強雨帶移入時，也不排除會降下局部豪雨等級的降雨；週二、週三隨颱風靠近台灣，登陸點附近風雨也會增強，屆時全台幾乎都明顯有感，民眾防颱措施要盡快做好。
資料來源：林老師氣象站、觀氣象看天氣
