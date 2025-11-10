我是廣告 請繼續往下閱讀

鳳凰颱風還沒到豪雨先來！北部、東部風雨越晚越劇烈

今日天氣受到東北季風及颱風外圍環流水氣移入的影響，迎風面的基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島降雨機率增高，雨勢越晚越加明顯

尤其大台北地區及宜花地區雨勢集中、持續且顯著，更有局部豪雨等級以上發生的機會

▲鳳凰颱風開始北轉朝台灣而來，北部受東北季風及颱風外圍環流影響，風雨今天越晚越大。（圖/林老師氣象站）

鳳凰颱風週三晚間登陸！北部注意豪雨、中南部今晚變天

鳳凰週三晚間由嘉南交界登陸，登陸強度預計可以維持輕度颱風等級，隨後在週四白天穿過台灣

雖然今天以及明天北部、東部還沒在陸警範圍內，但要留意颱風本身環流與東北風共伴，所產生的豪大雨勢，今午後到週二整天降雨最為明顯