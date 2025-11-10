我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天老將林智平語帶惋惜地在社群發文：「不管上面是什麼想法？至少要讓他留在二軍！！謝謝。」（圖／翻攝自林智平社群）

▲張閔勛在社群貼出古久保健二發表「年度最佳總教練」感言的畫面，張閔勛在照片上寫下「最佳總教練」，並附上獎盃符號，象徵敬意與感謝。（圖／翻攝自張閔勛社群）

▲林子崴也感性表示：「即使早知道了，也還是對我們訴說著期望，謝謝你辛苦了。」（圖／翻攝自林子崴社群）

樂天桃猿總教練古久保健二在帶領球隊奪下2025年中華職棒總冠軍後，昨（9）日樂天球團無預警宣布古久保將卸下總教練一職，震撼球界。消息傳出後，不僅球迷錯愕，的球員們也紛紛在社群媒體上留言致意，表達對恩師滿滿的不捨與感謝。現年59歲的古久保健二在2019年首次來台執教，在富邦悍將擔任捕手教練，2022年轉投樂天桃猿擔任首席教練，2024年正式接任一軍總教練。執教首年便帶領樂天奪下例行賽第三、季後賽成功復仇統一獅，並在總冠軍賽以4勝1敗擊敗中信兄弟，帶領球隊拿下樂天接手後首座總冠軍，更榮獲「年度最佳總教練」殊榮。正當樂天桃猿沉浸在奪冠與亞洲職棒交流賽二連勝的喜悅中時，古久保健二突然宣布卸任總教練，引發球迷與選手的不捨。球團表示，目前古久保未透露未來動向，新任總教練人選將於確認後對外公布。在得知消息後，今年榮獲中職捕手「最佳九人」的張閔勛在社群貼出古久保健二發表「年度最佳總教練」感言的畫面，張閔勛在照片上寫下「最佳總教練」，並附上獎盃符號，象徵敬意與感謝。樂天老將林智平語帶惋惜地在社群發文：「不管上面是什麼想法？至少要讓他留在二軍！！謝謝。」簡短幾句，卻道盡球員心中的不捨與無奈。投手林子崴也感性留言：「即使早知道了，也還是對我們訴說著期望，謝謝你辛苦了。」外野手成晉則用日文留言：「阿公，辛苦了。承蒙您的照顧。」顯見師徒情誼之深厚。另一位年輕捕手宋嘉翔則在限時動態寫道：「教會我如何成為獨當一面的選手。」簡短一句話，道出他從古久保身上學到的不只是技術，更是責任與成長。此外，在古久保擔任富邦擔任投捕教練時與他結緣的投手江國豪也在社群上不捨寫道：「每次比賽遇到你，口中總是說『走っとけ（走吧、加油）』，總是帶著笑容輕鬆聊天、滿滿的關心。希望未來還可以與你相遇，辛苦你了。」古久保健二雖然卸下總教練一職，但他在中職留下的成績與對樂天球員的影響，已深植每位球員與球迷心中。球員們的發生不僅表達了感謝與不捨，也反映出古久保帶給球隊文化、技術傳承與人格塑造的多大的影響。