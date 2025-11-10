我是廣告 請繼續往下閱讀

▲老將林智平也在深夜於社群媒體發文，希望球團能留下古久保：「不管上面是什麼想法？至少要讓他留在二軍！！謝謝。」後續還發出大大的「拜託」、「難看」等字眼。（圖／翻攝自林智平社群）

樂天桃猿昨（9）日震撼宣布，剛帶領球隊奪下2025年中華職棒總冠軍的總教練古久保健二將卸下總教練一職。消息一出，不僅球迷錯愕，球員們也在社群媒體上表達滿滿不捨與感謝。其中2008年就進入桃猿體系的老將林智平更是於半夜在社群媒體連發3篇限時動態，表達對球團換帥決定的不滿。現年59歲的古久保健二自2019年首次來台執教，先在富邦悍將擔任捕手教練，2022年轉投樂天桃猿擔任首席教練，2024年正式接任一軍總教練。執教首年即帶隊打出例行賽第三名、季後賽復仇統一獅，並在總冠軍賽以4勝1敗擊敗中信兄弟，拿下樂天桃猿接手後首座總冠軍，更榮獲「年度最佳總教練」殊榮。昨天亞洲職棒交流賽落幕後，古久保健二向球員與教練團告知卸任消息，當場落淚表示很遺憾無法再帶領球隊，令球員們大為震驚。老將林智平也在深夜於社群媒體發文，希望球團能留下古久保：「不管上面是什麼想法？至少要讓他留在二軍！！謝謝。」後續還發出大大的「拜託」、「難看」等字眼，表達對換帥決策的不滿。林智平自2008年就進入桃猿體系，他的生涯橫跨La New熊 、Lamigo桃猿、樂天桃猿。林智平的職業生涯中，跟著桃猿奪下過6次總冠軍，個人也曾拿下最佳十人、金手套等大獎。2017年林智平在與球團談合約價碼時，雙方一度談崩，最終「小師兄」還是捨不得離開球隊，就簽下一年月薪36萬，附帶55萬激勵獎金的合約。如今對球團貢獻良多的老將林智平都公開發聲力挺古久保，對此球迷也掀起一陣討論。有人在社群媒體發文寫道：「智平生氣了」、「唉，身為球迷最不捨的就是看到球員無力的難過」。有球迷在貼文底下直言：「這樣的氛圍，老虎（黃子鵬）大概走定了」、「確實讓人蠻生氣的」，甚至有人感嘆「看到拜託那兩個字真的心會碎」。許多粉絲對球團決策有疑慮，也很無奈，認為古久保對球隊的貢獻與球員影響極大，不該輕易離開。