▲古久保健二上周才飛回台灣參與樂天桃猿奪冠遊行，在巴士上微笑與球迷揮手，如今卻成道別之旅。（圖／記者朱永強攝，2025.11.2）

▲2022年中信兄弟完成二連霸，中信兄弟總教練林威助率隊結束「7年6亞」的詛咒。但在2023年，球團突宣布改任他為「海外發展顧問」，結束兩年執教生涯。（圖／中信兄弟提供）

▲呂文生於2007年至2009年出任中職統一獅總教練，率領球隊拿到3連霸，可惜後來因為假球疑雲離開台灣棒球圈，近年轉為執教香港隊。（圖／呂文生臉書）

樂天桃猿剛以總冠軍之姿風光封王，奪下樂天集團入主後的首座台灣大賽冠軍，球迷正沉浸在歡慶氣氛中，卻在昨日（9日）晚間傳出震撼消息，球團閃電宣布與日籍總教練古久保健二結束四年合作關係。消息一出，不僅令桃猿球迷錯愕，也讓人想起中職歷年多次出現「冠軍教頭下台」的離奇現象，包括林威助和呂文生等名帥，都是在奪冠隔年突然被撤換，也說明奪下總冠軍，並非主帥執教生涯的「黃馬褂」。古久保自2021年接掌桃猿兵符以來，以細膩調度與嚴謹管理逐步重建球隊體系，四年間多次帶領球隊闖進季後賽，今年更率隊擊敗中信兄弟、奪下冠軍。然而，樂天球團在奪冠後不到一週宣布結束合作，成為本季最震撼的人事異動之一。據了解，古久保的離任與球團未來人事布局與方向調整有關，但官方未進一步說明。此舉再度引發外界對中職「冠軍教頭命運」的關注。2022年中信兄弟完成二連霸，中信兄弟總教練林威助率隊結束「7年6亞」的詛咒。但在2023年，球團突宣布改任他為「海外發展顧問」，結束兩年執教生涯。當時此事不僅震撼台灣，也登上日本各大媒體版面。《東京體育報》報導以「謎之退任引發騷動」為題，直言這是「不自然的時機」，暗指背後有「看不見的力量」介入。林威助身為前阪神虎球員，過去曾被譽為「掛布雅之的接班人」，在日本球界地位深厚，因此他在奪冠後遭撤換一事，引發外界強烈質疑。儘管兄弟球團聲稱此舉是為「球隊長遠規劃」，但林威助連兩年奪冠、戰績卓越的背景，使這起事件成為中職史上最具爭議的教頭更迭之一。另一個同樣引起軒然大波的案例，則是2011年統一獅總教練呂文生。他在那一年率隊以10：6擊敗Lamigo桃猿，拿下球隊第八座總冠軍，卻在隔年因捲入職棒簽賭與背信案而請辭下台。呂文生當時在記者會上哽咽表示：「整起事件因交友不慎，並非假球。」統一領隊蘇泰安也在第一時間表示「不捨飛總離去」，強調呂總為人及帶兵方式很受肯定，但職棒歷經風雨，「道德標準必須更高」，因此只得尊重他的辭意。這起事件使「奪冠教頭離職」成為社會輿論焦點，並為中職建立更嚴格的教練道德規範。除了林威助和呂文生之外，自1990年職棒元年以來，還有其他冠軍教頭在奪冠後離職，包括：大石彌太郎、森下正夫，其中是日本教練的比例還不少。1990年味全龍宋宦勳：帶領味全奪下職棒元年冠軍後，隔年即卸任總教練轉任顧問，由徐生明接任。1992年兄弟象森下正夫：帶隊奪下隊史首冠與中職唯一「金冠軍」，但季末未與球團續約，返回日本，由山根俊英接任。1996年統一獅大石彌太郎：率隊完成二連霸後仍選擇離隊，球團改由林家祥接手。古久保健二的下台，讓人再次看到中職舞台上「冠軍不等於穩位」的現實。從林威助的「謎之退任」、呂文生的「交友風波」到今日古久保的突告別，這些事件都說明在中華職棒，奪冠雖是無上榮耀，但並非永遠的保障。