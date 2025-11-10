我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）奧克拉荷馬雷霆再度展現韌性與統治力，靠著MVP主控「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）下半場獨拿22分、全場繳出35分7籃板6助攻的超級演出，從落後19分的深坑中強勢逆轉，以114：100擊敗曼菲斯灰熊，開季戰績來到10勝1敗，登上全聯盟第一。這場比賽前半段幾乎一面倒，灰熊在首節打出20：7的攻勢取得領先，次節更靠傑克森（Jaren Jackson Jr.）與新秀寇威爾（Cedric Coward）的火力擴大優勢，一度以53：34領先雷霆。但在主帥暫停後，雷霆逐漸穩住節奏，上半場結束時追到51：62，為反攻埋下伏筆。第三節雷霆全面甦醒，打出34：18的猛烈攻勢反超比分。板凳群在SGA休息時頂住壓力，米契爾（Ajay Mitchell）與卡魯索（Alex Caruso）先後命中關鍵中距離，讓雷霆帶著85：80的領先進入決勝節。第四節進入關鍵時刻，SGA再度展現「關門殺手」本色。比賽剩下6分鐘時他回到場上，隨即連續投進兩記後撤步三分，接著強勢切入打成「2+1」，瞬間將比分拉開至雙位數。最後三分鐘，雷霆領先擴大至12分，灰熊再無力反撲。SGA全場攻下35分、7籃板、6助攻、2抄截，其中下半場包辦22分，命中率高達五成（22投11中）。除了SGA的關鍵火力外，雷霆整體防守強度也是勝利關鍵。霍姆格倫（Chet Holmgren）攻下21分7籃板，哈騰斯坦（Isaiah Hartenstein）貢獻18分13籃板的雙十表現，米契爾再添21分。雷霆全隊僅讓灰熊下半場命中率掉到39%，外線更僅剩31.6%，徹底封鎖對手節奏。灰熊方面，莫蘭特（Ja Morant）表現慘澹，僅11分、8助攻、3失誤，命中率只有16.7%（18投3中），外線更是10投僅中2。Jackson Jr.拿下17分7籃板，Coward得到13分10籃板，但無人能與SGA匹敵。這場比賽是莫蘭特自2025年季後賽以來首次對決雷霆。當時他曾聲稱自己「已經破解OKC」，但如今再度交手，雷霆再以壓倒性表現證明誰才是西區強權。灰熊不僅吞下本季第7敗，更是對雷霆10連敗，徹底被壓制。憑藉這場逆轉勝，雷霆以10勝1敗的戰績超越金塊與塞爾提克，暫居聯盟龍頭。SGA賽後表示：「我們不會因為落後而慌張，大家都知道自己的角色。只要保持節奏，我們就能贏。」